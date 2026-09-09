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El "Fortinero" ganó y se prende en el Torneo Oficial 

En la noche del miércoles y en el comienzo de una nueva fecha del Torneo Oficial, El Fortín sumó una nueva victoria.

Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 23:31
Foto: Fabián Casanella

Por Redacción

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría inició la 16° fecha en el Amadeo Bellingeri con triunfo local.

El "Fortinero" derrotó 66 a 52 a Estudiantes y sumó su octavo triunfo en la competencia. Joaquín Navarro con 18 puntos fue el máximo anotador de la noche.

En un duelo de trámite parejo, los dirigidos por Mariano Arrondo controlaron la ventaja lograda ante el juvenil elenco "Bataraz" y sentenciaron las acciones en el último parcial.

Siempre fue en ventaja el conjunto local, pero recién en los últimos diez minutos logró asegurar la victoria porque la visita encontró pasajes de reacción que achicaron la brecha y le daban suspenso a las acciones.

Síntesis El Fortín - Estudiantes:
Estadio: Amadeo Bellingeri 
Árbitros: Maiola, E. y Verbag, D.
El Fortín (66): Simón (6), Leuful (11), Mondini (11), Navarro, J. (18), Lucini, M. (6) -FI- Baffo (3), Ciappina (3), Tolosa (0), Navarro, S. (0), Lucini, V. (2), Calles (2), Nievas (4). DT- Mariano Arrondo
Estudiantes (52): Ulloa Menchi (3), Sánchez Savi (11), Cuadrillero, V. (8), Callegaro (9), San Martín (8) -FI- Cuadrillero, R. (4), Neuville Galli (1), Etchevarne, L. (6), Etchevarne, F. (0), Herrera (2). DT- Mauricio Beltramella
Parciales: 24 – 22; 38 – 30; 48  43 y 66 – 52 

 

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