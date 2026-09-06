Básquet Local: amplio triunfo de Pueblo Nuevo para cerrar la 15° fecha

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría completó la 15° fecha con festejo para Pueblo Nuevo en condición de local.

El “Lobo” venció 96 a 55 a Deportivo Argentino en el Juan Manolio y sumó una nueva victoria en la competencia doméstica. Nicolás Lorenzo fue el máximo anotador con 36 puntos.

Con amplia efectividad en tiro de tres puntos y aprovechando la poca rotación del equipo de Pehuajó, Pueblo Nuevo sacó una rápida ventaja que con el correr de los minutos se encargó de aumentar para llegar al podio de la tabla de posiciones en el Torneo Oficial.

Síntesis Pueblo Nuevo – Deportivo Argentino:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Rincón, J. y Serantes, S.

Pueblo Nuevo (96): Barsi (20), Dupin (15), Lorenzo (36), Vázquez (12), Alonso (2) -FI- Delaude (0), Sánchez (5), Conte Velasco (6), Carballo (0), Toledo (0). DT- Cristian Sánchez

Deportivo Argentino (55): Gelvez (9), Maffioli (6), Campaña (7), Capo Veinticinco (18), Formiconi (4) -FI- Testa (3), González (8), Stella (0). DT- Diego Viñales

Parciales: 24 – 17; 43 – 30; 72 – 44 y 95 – 55