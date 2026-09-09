Agustina Loos dirigirá el duelo local del Torneo Regional Amateur

El Consejo Federal oficializó la programación de la tercera fecha del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A que tendrá duelo local y el debut de Agustina Loos como jueza principal.

Agustina Loos tendrá este domingo un momento especial en su carrera arbitral, ya que será la encargada de impartir justicia en el encuentro que protagonizarán Estudiantes y El Fortín, correspondiente a la zona 7 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur que se jugará el venidero domingo desde las 15:30 hs.. La jueza estará acompañada por Franco Rojas y Kevin Suárez, quienes se desempeñarán como asistentes.

El otro duelo en Olavarría será en el Tete Di Carlo cuando Embajadores reciba a Balonpié en un encuentro correspondiente a la zona 6, que comenzará a las 15:00 hs.

El partido será dirigido por una terna de Laprida, encabezada por Juan Armendano y Francisco Dries y Carlos Rodríguez en las líneas.

Loma Negra, en tanto, deberá salir a la ruta para afrontar su compromiso frente a Argentinos de 25 de Mayo. El partido se disputará el domingo desde las 17:30 hs. con arbitraje de Lautaro Martin, Emanuel Herrera y Juan Agustín Yopolo.

Además, Ferro tendrá su primera presentación en condición de visitante ante Sarmiento de Pigüé. El encuentro se pondrá en marcha a las 16 y tendrá como autoridad principal a Nicolás Isasi, Martín Tarrio y Diego Armando Sewald completarán la terna arbitral

Por último, también será el estreno de Florencia Salguero que fue designada como árbitra del duelo entre San José de Tandil y Villa Mitre de Bahía Blanca correspondiente a la Final del Torneo Regional Amateur Femenino. La olavarriense estará acompañada por Gonzalo Moreno y Ariel Benito Recofsky el venidero sábado desde las 17:30 hs.