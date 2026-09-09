Axel Leonardo completó su experiencia mundialista

Durante el transcurso del pasado fin de semana, Axel Leonardo completó su presentación en Barcelona con la Selección Argentina.

El futbolista olavarriense que fue convocado al seleccionado nacional luego de su destacada actuación en Mar del Plata se consagró campeón de la Copa de Plata en el torneo relámpago que tuvo lugar el Complejo Deportivo Pista Sant Boi.

La “albiceleste” había integrado el Grupo B junto a Costa Rica, Quirguistán (Kirguistán) y Grecia, pero no logró la clasificación a la Copa de Oro.

El título máximo de la 3° edición del Mundial de Clubes se lo llevó el equipo Doble P, representante español.