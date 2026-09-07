Álvarez: “Sólo tenemos dos partidos de local y estamos obligados a ganar”

Ferro debutó con victoria en el Torneo Regional Amateur y tras sumar los primeros 3 puntos, Juan Manuel Álvarez hizo su análisis.

“Fue un encuentro muy parejo, además era clave ganar. Este partido te da vida, porque era el primero de local y sólo tenemos dos y estamos obligados a ganar. Afuera vamos a ir viendo, obviamente con la idea de ir a buscar la victoria”, expresó Álvarez.

El mediocampista reconoció las dificultades que presentó el conjunto visitante, que durante varios pasajes del partido logró manejar bien la pelota y generar inconvenientes en el funcionamiento del equipo que tenía su primera presentación.

“‘Lolo’ tuvo que cambiar el esquema en el entretiempo porque ellos tenían siempre un tipo libre en el medio. Se movían bien, Linares caía libre en los espacios, no lo podíamos ubicar y se nota que tienen experiencia en este tipo de torneos”, explicó sobre los ajustes realizados por Rubén Istillarte para el complemento que incluyeron más gente para sobrepoblar el mediocampo.

Además, Álvarez hizo referencia a su nueva función dentro del equipo. Habitualmente reconocido por su buena técnica y manejo de pelota, ahora debe desempeñarse en una posición más retrasada, cerca del volante central y con mayores responsabilidades en la recuperación: “Es un rol más sacrificado y aguerrido. Ahora toca ser un poco más corredor, priorizando siempre el equipo”, sostuvo.

Por otra parte, el futbolista destacó el presente del plantel y la rápida adaptación de los jugadores que llegaron como refuerzos para afrontar el certamen.

“Los chicos que llegaron se sumaron bárbaros, entraron bien y tenemos un lindo grupo. Diferente al de Ferro de otros años, donde la base ya viene trabajando hace tiempo y hay muchos chicos del club”, señaló.

En ese sentido, puso especial énfasis en la presencia y el protagonismo de futbolistas formados en las divisiones inferiores de la institución. El gol del triunfo fue convertido por Thiago Andreu, uno de los jóvenes surgidos del club: “Cachavacha es un pibe del club. Le dieron la posibilidad y la está aprovechando. Eso es algo que valoro mucho de lo que está pasando en Ferro”, afirmó.

“Es raro un triangular, pero bueno, tenemos poco margen y hoy fue clave haber ganado de local. Ahora vamos a tratar de ir a sumar a Pigüé y después volver a sumar acá”, cerró Álvarez sobre las particularidades de una zona integrada por apenas tres equipos, donde el margen de error es reducido.