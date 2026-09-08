Torneo Regional Amateur: la Región Pampeana Sur completó la fecha con goles

Sigue adelante la disputa del certamen organizado por el Consejo Federal que otorga ascensos al Torneo Federal A y comienza a definirse el futuro de los equipos olavarrienses.

En las Zonas de cuatro equipos de la Región Pampeana Sur, Estudiantes es el único equipo que cuenta con puntaje ideal ya que ganó en sus dos presentaciones y en las Zonas compuestas por tres equipos, ninguno de los líderes sumó los 6 puntos.

Racing lidera su grupo pero apenas con dos puntos y Ferro ganó en su única presentación en los grupos que dejarán los dos mejores primeros clasificados a Tercera Ronda.

Además, clasificarán a Segunda Ronda los clubes ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos, los restantes clubes ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres y los tres mejores clubes ubicados en el segundo lugar de las zonas de tres.

Los resultados:

Zona 1

Atlético Santa Rosa 0 – 0 Ferro Carril Oeste (Gral. Pico)

All Boys (Trenel) 1 (Brian Caser Chávez) – 0 All Boys (Santa Rosa)

Zona 2

Futbol Club (Trenque Lauquen) 0 – 1 (Albano Orueta) Atlético Villegas (Gral. Villegas)

Zona 4

Defensores (Valeria del Mar) 2 (Ayrton Mato, Agustín Rojas) – 5 (Kevin Collazo -2-, Benjamín Vallejo, Ian Naranjo) Quilmes (Mar del Plata)

Zona 5

Villa Díaz Vélez (Necochea) 0 – 2 (Daniel Azurmendi, Nicolás Ferreira) Independiente (San Cayetano)