Torneo Federal A: Santamarina necesita un milagro y Círculo sumó una vida

La tercera categoría del fútbol argentino completó una nueva fecha y fue con definitorios resultados para los equipos que cuentan con presencia local.

En San Luis, Santamarina sumó su quinta derrota en la Reválida, al caer ante Juventud Unida Universitario por 1 a 0.

Cuando quedan dos encuentros para el final, el equipo dirigido por Nicolás Serantes necesita de resultados propios y ajenos para conseguir mantener la categoría.

Por otro lado, Círculo Deportivo derrotó 2-1 a Sol de Mayo de Viedma y tiene una vida más para lograr seguir en el Torneo Federal A.

El “Papero” que superó a Santamarina en la tabla anual y se colocó a tres puntos de su vencido, tuvo a Simón Buscaglia completando los 90´. Matías González, preparador físico del plantel, acompañó a Botella en el banco de suplentes.

Además, Deportivo Rincón igualó 1 a 1 ante Costa Brava en condición de local y sigue como líder del grupo con la permanencia asegurada. Recuperado de su lesión, volvió a sumar minutos Nicolás Di Bello que ingresó a los 86´.