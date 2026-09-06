Braian Guille volvió a convertir en el “Aurinegro”

Braian Guille fue el autor del gol de Olimpo en lo que fue el empate del “aurinegro” en la 7° fecha de la Segunda Fase de la tercera categoría del fútbol argentino.

Olimpo igualó 1 a 1 ante Cipolletti en el encuentro correspondiente la fecha 7 del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A y no aprovechó la oportunidad para seguir líder de su grupo.

El "aurinegro" no pudo mantener la ventaja, ya que comenzó ganando con un golazo de tiro libre de Braian Guille cuando apenas iban 9 minutos.

El olavarriense fue titular en el elenco de Bahía Blanca que ahora suma 12 puntos en el grupo y marcha segundo, sólo detrás de Alvarado.

El gol de Guille: