Básquet formativo: cargada actividad durante el “finde”

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas un “finde” con muchísima actividad en las dos Zonas y también contó con el estreno del Torneo Clausura femenino.

Las dos zonas del básquet masculino jugaron gran cantidad de partidos para darle continuidad al certamen anual.

Además, se completó la fecha inaugural del Torneo Clausura para la rama femenina que estrenó el domingo con la compañía de la Primera División.

Los resultados:

Caballeros

Racing (L) vs. Racing (O)

Mini: 41 – 25

U13: 62 – 46

U15: 85 – 37

U17: 60 – 42

Estudiantes Negro vs. Pueblo Nuevo

Mini: 20 – 0

U13: 20 – 0

U15: 83 – 37

U17: 91 – 46

Racing (O) vs. San Martín

Mini: 43 – 22

U13: 77 – 33

U15: 65 – 38

U17: 91 – 24

Racing (L) vs. El Fortín

Mini: 47 – 19

U13: 81 – 25

U15: 109 – 38

U17: 60 – 57

Racing (O) Blanco vs. Comercio

Mini: 25 – 57

U13: 13 – 53

U17: 43 – 66

Ferro vs. Estudiantes Blanco

U13: 69 – 35

U15: 20 – 00

U17: 56 – 57

Argentino vs. Jorge Newbery

Mini: 00 – 00

U13: 00 – 20

U15: 43 – 74

U17: 45 – 70

Las Flores Básquet vs. Mariano Moreno

Mini: 20 – 00

U15: 20 – 00

U21:

El Fortín 57 – 89 Racing (O)

Femenino:

Estudiantes vs Alfa y Omega

U13: 00 – 20