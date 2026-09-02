La ABO se prepara para recibir el Torneo Zonal U17

La Asociación de Básquet de Olavarría será la anfitriona del Torneo Zonal de selecciones masculinas U17 que cuenta con la fiscalización de la Federación Bonaerense de Básquet.
Además de Olavarría, que estará dirigido técnicamente por Irineo Galli, participarán BASO, Necochea, Tandil y Tres Arroyos con el objetivo de conseguir la clasificación al Provincial U17 a disputarse en Mar del Plata.
El gimnasio de San Martín de Sierras Bayas albergará todas las presentaciones del selectivo de ABO que estará compuesto por Sebastián Garcés de El Fortín; Francisco Bahl, Segundo Elizaga, Gonzalo Herrera, Luca Marín, Mateo Neuville Galli de Estudiantes; Mario Thomas Aizcorbe Ponce, Gaspar Ciuffetelli y Francisco Conte Velasco de Racing; Francisco Gunther y Lautaro Cruz Pavone de San Martín y Juan Godoy, Lautaro Levenbrik Morante y Salvador Pablo Meichtry de Sport Club Trinitarios.
La programación:
Viernes 4/9
En San Martín:
18:00 hs.: BASO – Necochea
20:00 hs.: Olavarría – Tres Arroyos
Sábado 5/9
En Ferro:
10:00 hs.: Necochea – Tandil
En San Martín:
10:00 hs.: Olavarría – BASO
17:00 hs.: BASO – Tres Arroyos
19:00 hs.: Olavarría – Tandil
Domingo 6/9
En Ferro:
9:30 hs.: BASO – Tandil
En San Martín:
9:30 hs.: Tres Arroyos – Necochea
15:45 hs.: Tandil – Tres Arroyos
17:45 hs.: Olavarría – Necochea
Fuente: prensa ABO