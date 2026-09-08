La “Chingalán” se queda sin DT: Martínez deja los banquillos

Federico Chingotto y Alejandro Galán se quedan sin su compañero de banco para la temporada 2027 ya que, Jorge Martínez comunicó que el venidero año iniciará una nueva etapa en su vida.

Jorge Martínez, el entrenador de la “Chingalán”, seguirá entrenando y dedicando horas en la formación en la Academia M3,

centro de excelencia en cuanto a la creación de talentos y por el que han pasado y también entrenan actualmente figuras del nombre de Ale Galán, Fede Chingotto, Bea González, Delfi Brea, Mapi y Majo Sánchez Alayeto, Fran Guerrero, Juan Lebrón, Vero Virseda, Íñigo Jofre o Nuria Rodríguez y no acompañará a los deportistas de primer nivel en la continuidad de sus carreras.

Una persona que ha recibido en varias ocasiones el reconocimiento a ‘Mejor Entrenador del Año’ por su excelente labor y por el magnífico desempeño de sus jugadores en el circuito profesional, continuará su carrera abocado a la formación de jugadores y si bien aún lo existe información oficial, la “Chingalán” tendrán un entrenador de la misma Academia.

El comunicado del coach:

“SE CIERRA UNA ETAPA

Después de toda una vida viajando, entrenando y compitiendo, esta será mi última temporada como entrenador en el circuito profesional.

Cierro una etapa que me ha dado mucho más de lo que jamás imaginé y que me ha permitido compartir el camino con personas que forman parte de mi vida.

Pero no es una despedida. No me voy del pádel. El pádel es mi vida.

Simplemente ha llegado el momento de vivirlo desde otro lugar. De estar más cerca de @m3padelacademy, de los entrenamientos de competición, de la formación, de los menores y de todos los proyectos que tenemos por delante.

Se cierra una etapa increíble. Empieza otra que me ilusiona muchísimo. Es momento de volver a empezar”.

Fuente: Padel Addict