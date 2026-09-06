Chingotto y Galán se consagraron en Madrid y luchan por el “1”

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño sumó su 7° título de la temporada de Premier Pádel y siguen recortando puntos para acercarse a la cima del ranking.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Miguel Yanguas y Jorge Nieto Ruiz para volver a consagrarse campeones en el certamen que reunió a los mejores jugadores del mundo en Madrid. La “Chingalán” se impuso 6-4, 5-7 y 6-4 en 2 horas y 43 minutos de disputa en el Movistar Arena.

La pareja de españoles salió decidida a darle batalla a los N°2 del ranking que aprovecharon la única posibilidad de quiebre para quedarse con el set.

En el segundo, ‘Chingalán’ estuvo a punto de seguir con la inercia del primero, pero Mike y Coki no se dejaron ir y salvaron hasta cuatro bolas de rotura para mandar la definición a tercer set donde siguió todo ajustado hasta que, Chingotto y Galán aprovecharon su chance de quiebre para quedarse con el trofeo.

Con este resultado, la pareja olavarriense-española quedan a 470 puntos en la Race 2026 de Coello y Tapia e incluso ganando el Major de París de la próxima semana en Roland Garros podrían superarlos.