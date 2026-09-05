Chingotto y Galán jugarán por el título en Madrid

Premier Pádel ya tiene las cuatro parejas que buscarán la consagración en el Movistar Arena y en la rama de Caballeros, el olavarriense y el madrileño buscarán su séptimo título de la temporada.

Federico Chingotto y Alejandro Galán se impusieron este sábado en las Semifinales en suelo español y en 1 hora y 3 minutos derrotaron a Inigo Jofre y Jairo Bautista por 6/3 y 6/4.

La “Chingalán” que buscará igualar la cantidad de títulos logrados en 2025, enfrentará en el último partido en el 20x10 del domingo a Miguel Yanguas y Jorge Nieto Ruiz que vencieron en “Semis” a los N°1, Artur Coello y Agustín Tapia por 6/4 y 7/6.