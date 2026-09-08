La industria y la construcción tuvieron una fuerte caída en julio

La industria manufacturera y la construcción, dos ramas de actividad que tienen alta incidencia en el PBI, el empleo y otras variables económicas claves, tuvieron un mal desempeño en julio. Según el Indec, la industria retrocedió 5% con relación a junio y se contrajo 4,9% en comparación con julio del año pasado. De esta manera, ese sector acumula una caída del 2,6% en los primeros siete meses del 2026.

En lo que respecta a la construcción, los números muestran una baja del 4,6% en la variación mensual desestacionalizada y una retracción del 4,5% en la variación interanual. El lado positivo, es que ese rubro se mantiene en terreno positivo en el acumulado del año. En concreto, registra una mejora del 1,7% en el período enero-julio de este año, en relación al mismo período del 2025.

Puertas adentro de la industria, el resultado de julio golpeó de manera dispar a las distintas ramas. Doce de las dieciséis divisiones que componen el índice manufacturero mostraron caídas interanuales, mientras que apenas cuatro lograron sostenerse en terreno positivo.

La mayor baja se dio en “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con una caída interanual de 31,4%. Según el Indec, la retracción se dio principalmente en la fabricación de equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y componentes electrónicos, que se desplomó 49,8% por una menor producción de celulares y televisores. A eso se sumó una caída de 25% en equipos y aparatos eléctricos, explicada por una menor fabricación de motores, generadores y transformadores.

“Maquinaria y equipo” fue la segunda división con mayor retroceso, con una baja de 26,7%. La producción de maquinaria agropecuaria se hundió 46,6%, con menos unidades de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas y ciertas líneas de implementos, en un contexto de menor demanda de unidades de fabricación nacional.

Por su parte, “Productos minerales no metálicos” retrocedió 12,6%, un resultado directamente vinculado a la construcción. En ese caso, la fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria, es decir, básicamente ladrillos, se desplomó 41,3% por restricciones en la disponibilidad de gas que afectaron los niveles de producción.

En el índice de insumos para la construcción, las caídas más marcadas fueron en el asfalto con un descenso del 23,1% en la variación interanual. Otras caídas marcadas fueron el hormigón armado, la cal y el cemento con -9,5%, -9,8% y -8,1% respectivamente con respecto al 2025.

