Hipismo: Urdapilleta estará en la Final Nacional del Torneo Federal

Benjamín Urdapilleta clasificó a la Final Nacional del Torneo Federal luego de una destacada actuación en Mar del Plata.

Benjamín Urdapilleta y Felipe Rey, completaron en Mar del Plata las últimas dos fechas del Torneo Federal de Hipismo, con muy buenos resultados y una clasificación destacada para el jinete “albinegro”.

Durante la primera jornada de competencia, Benjamín Urdapilleta fue 2° en 80 cm y Felipe Rey finalizó 4° en 60 cm y los representantes del “Bata” completaron sus actuaciones el domingo. Urdapilleta alcanzó el 3° lugar en 80 cm y Rey terminó 5° en 60 cm.

Con el resultado acumulado del campeonato, Benjamín Urdapilleta terminó en el 2° puesto de la clasificación general, resultado que le permitió conseguir el pasaje a la Final Nacional del Torneo Federal.

La definición nacional se disputará del 16 al 18 de octubre en el Jockey Club de Córdoba, donde Benjamín representará a Estudiantes y buscará cerrar de la mejor manera su participación en el certamen federal.

Fuente: prensa CAE