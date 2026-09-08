Olavarría fue sede de una histórica fecha de la Liga de Menores 

Jóvenes talentos de todo el país llegaron a Olavarría para una nueva fecha de la competencia nacional organizada por la Asociación de Pádel de Argentina.

Un total de 376 menores dijeron presentes para disputar la séptima fecha de la Liga de Menores de Pádel APA, en lo que representó la primera vez que una jornada de estas características se desarrolló en el interior de la provincia de Buenos Aires.

La competencia, que contó con la colaboración de la Acop y del Municipio de Olavarría, se desarrolló en diferentes complejos locales: El Triunfo Olavarría, Pádel Norte Club, Club de Amigos, Pádel Time y Chingoland, que fueron escenario de los encuentros correspondientes a las distintas categorías.

Entre los resultados más sobresalientes estuvo la actuación de Jazmín Dos Santos, quien volvió a dejar en alto el nombre de Olavarría. La jugadora local se consagró campeona en la categoría Sub16 A, junto a Victoria Vilchez, y además fue subcampeona en Sub18 A, formando dupla con María Llorends Gioda.

También tuvieron una destacada participación otros jugadores y jugadoras de la ciudad. Victoria Buey fue campeona en Sub14 B de la llave espejo, mientras que Sara Irazábal y Britany Barzola alcanzaron las semifinales del cuadro principal en Sub12 femenino.

Por su parte, Mía Irazábal alcanzó los octavos de final en Sub16 A, mientras que las hermanas Francina y Pierina Nagel participaron en la categoría Sub12 femenino.

En la rama masculina, en Sub12, tuvo su estreno la pareja integrada por Lorenzo Errobidart y Valentín Sánchez, mientras que Ángel Teixeira llegó hasta las semifinales de la llave espejo y además, Iván Dos Santos compitió en Sub14 A y en Sub14 B participaron Francisco Minning y Ciro Pavone.

Fuente: prensa ACOP