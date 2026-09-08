Espectáculos

Bailarinas locales se destacaron en un concurso nacional


El estudio de danzas Staff LD obtuvo premios y distinciones tras su brillante participación en el torneo nacional DanzARG realizado el pasado domingo. 

Martes, 08 de septiembre de 2026 a las 11:35

Por Redacción


El pasado domingo 6 de septiembre el estudio de danzas Staff LD, a cargo de Yesica Batista y Zaira Castañares, participó del torneo nacional DanzARG en Buenos Aires.

Los equipos obtuvieron excelentes resultados y premios: primer puesto en Reggaeton Baby, Infantil B, Mix y Street Dance adulto, y mejor coreografía en ritmos urbanos en las 4 categorías. También Primer puesto general del torneo en ritmos, Mejor Coreografía, Premio en efectivo, Mega puntaje (para Inf B y Mix).

Además, Staff LD obtuvo una Mención Especial a la escuela con Mejor Técnica, y fueron premiadas Zoe Mapis como mejor bailarina y Yesica Batista como mejor maestro preparador.

Luego de esta excelente experiencia, las y los bailarines se preparan para seguir mostrando su talento en tres torneos que quedan por delante.
 

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