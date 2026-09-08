El pasado domingo 6 de septiembre el estudio de danzas Staff LD, a cargo de Yesica Batista y Zaira Castañares, participó del torneo nacional DanzARG en Buenos Aires.
Los equipos obtuvieron excelentes resultados y premios: primer puesto en Reggaeton Baby, Infantil B, Mix y Street Dance adulto, y mejor coreografía en ritmos urbanos en las 4 categorías. También Primer puesto general del torneo en ritmos, Mejor Coreografía, Premio en efectivo, Mega puntaje (para Inf B y Mix).
Además, Staff LD obtuvo una Mención Especial a la escuela con Mejor Técnica, y fueron premiadas Zoe Mapis como mejor bailarina y Yesica Batista como mejor maestro preparador.
Luego de esta excelente experiencia, las y los bailarines se preparan para seguir mostrando su talento en tres torneos que quedan por delante.
Bailarinas locales se destacaron en un concurso nacional
El estudio de danzas Staff LD obtuvo premios y distinciones tras su brillante participación en el torneo nacional DanzARG realizado el pasado domingo.
Martes, 08 de septiembre de 2026 a las 11:35
Por Redacción