Bailarinas locales se destacaron en un concurso nacional



El pasado domingo 6 de septiembre el estudio de danzas Staff LD, a cargo de Yesica Batista y Zaira Castañares, participó del torneo nacional DanzARG en Buenos Aires.



Los equipos obtuvieron excelentes resultados y premios: primer puesto en Reggaeton Baby, Infantil B, Mix y Street Dance adulto, y mejor coreografía en ritmos urbanos en las 4 categorías. También Primer puesto general del torneo en ritmos, Mejor Coreografía, Premio en efectivo, Mega puntaje (para Inf B y Mix).



Además, Staff LD obtuvo una Mención Especial a la escuela con Mejor Técnica, y fueron premiadas Zoe Mapis como mejor bailarina y Yesica Batista como mejor maestro preparador.



Luego de esta excelente experiencia, las y los bailarines se preparan para seguir mostrando su talento en tres torneos que quedan por delante.

