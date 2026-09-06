Un olavarriense herido tras volcar en la Ruta 3

Un olavarriense de 29 años, identificado como Ezequiel Damián Baumgertner, de 29 años, resultó herido este domingo luego de protagonizar un despiste seguido de vuelco sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 294, en jurisdicción de Azul.

El siniestro ocurrió cuando una Peugeot Partner que circulaba en sentido Azul–Las Flores despistó y terminó sobre la banquina, con evidentes signos de haber volcado.

El conductor, fue asistido en el lugar y trasladado consciente al Hospital Municipal de Azul para su atención.

En el operativo trabajó personal del Destacamento Vial Azul y Bomberos de Azul. La calzada permaneció liberada para la circulación.

La causa fue caratulada como “Lesiones por accidente” e interviene la UFI N° 2, a cargo del Dr. David Carballo.

Fuente: Noticias de Azul

