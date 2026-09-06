Policiales

Un olavarriense herido tras volcar en la Ruta 3

Ezequiel Damián Baumgertner, de 29 años, se despistó con su Peugeot Partner en el Km. 294 en la madrugada de este domingo. Fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Municipal de Azul.

Domingo, 06 de septiembre de 2026 a las 19:59

Por Redacción

Un olavarriense de 29 años, identificado como Ezequiel Damián Baumgertner, de 29 años, resultó herido este domingo luego de protagonizar un despiste seguido de vuelco sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 294, en jurisdicción de Azul.

El siniestro ocurrió cuando una Peugeot Partner que circulaba en sentido Azul–Las Flores despistó y terminó sobre la banquina, con evidentes signos de haber volcado.

El conductor, fue asistido en el lugar y trasladado consciente al Hospital Municipal de Azul para su atención.

En el operativo trabajó personal del Destacamento Vial Azul y Bomberos de Azul. La calzada permaneció liberada para la circulación.

La causa fue caratulada como “Lesiones por accidente” e interviene la UFI N° 2, a cargo del Dr. David Carballo.

Fuente: Noticias de Azul
 

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