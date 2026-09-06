Torneo Zonal U17: Olavarría no pudo en la Final

El representativo de la Asociación de Básquet de Olavarría completó sus presentaciones en la competencia que lo tuvo como anfitrión con subcampeonato.

La selección de la ABO cayó 62 a 53 ante Necochea en el partido que definió el representante de la Región en el Torneo Provincial U17 de la Federación Bonaerense de Básquet.

Los dirigidos por Irineo Galli cayeron en el gimnasio de San Martín y terminaron subcampeones del Torneo Zonal U17 que se llevó a cabo en la Ciudad durante tres jornadas.

Síntesis Olavarría – Necochea:

Estadio: San Martín

Árbitros:

Olavarría (53): Garcés (15), Marin (14), Bahl (0), Neuville (3), Aizcorbe (0) -FI- Godoy (0), Ciuffetelli (1), Pavone (0), Elizaga (6), Gunther (6), Levenbrik Morante (4), Herrera (4). DT- Irineo Galli

Necochea (62): Álvarez (11), Zárate (4), Parigino (6), González Diez (0), Capelli (14) -FI- Pizzi (4), Rota (5), Valenzuela (2), Bartley (16). DT- Mauro Mazzucchelli

Parciales: 19 – 12; 27 – 25; 40 – 44 y 53 – 62