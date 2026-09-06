Ferro debutó en el Torneo Regional Amateur con valioso triunfo

Luego de siete días de espera, llegó el debut de Ferro en el certamen organizado por el Consejo Federal y en condición de local, sumó sus primeros tres puntos.

El “Carbonero” derrotó 1 a 0 a Huracán y sumó un valioso triunfo en la Zona 3. Thiago Andreu marcó el único gol del partido a los 25´.

Complicado estreno tuvo el equipo dirigido por Rubén Istillarte, recibió a un complicado Huracán que llegaba con tres puntos y un destacado plantel y durante la fría tarde dominical, se quedó con los tres puntos en un discreto enfrentamiento.

Fue el elenco de Ingeniero White el que se sintió más cómodo en el desarrollo, pero fue Ferro el que generó las situaciones más claras dentro del trámite global.

Tuvo a los 4´ la oportunidad de abrir el marcador en los pies de Galotti, pero el delantero definió mal ante el achique del arquero rival y a los 25´, Thiago Andreu apareció por atrás de todos con un violento remate y marcó el único gol de la tarde aprovechando el centro que Sánchez había enviado desde la izquierda.

Huracán intentó reaccionar, continuó apostando al juego asociado y tuvo algunas chances antes del final de la primera parte, que no logró concretar por las buenas intervenciones del guardameta del elenco anfitrión.

Tras el descanso largo, el equipo olavarriense tuvo buenos ingresos desde el banco, pero le siguió ofreciendo el control a la visita que no lo supo aprovechar y no generó peligro.

El “Carbonero” tuvo alguna chance de sentenciar el partido, pero terminó sosteniendo la mínima diferencia para sumar los primeros tres puntos en la competencia que otorga ascenso al Torneo Federal A.

Síntesis Ferro – Huracán:

Estadio: Domingo Colasurdo

Ferro (1): Franco Vedelini; Facundo Soto (J. Suárez), Santiago Sáenz Buruaga, Gastón Borda, Fabrizio Romero; Juan Álvarez, Mathias Boungiorno, Ramón Sánchez (E. Sbardolini), Ramón Galotti (P. Valenzuela); Gabriel Rivas (F. Vales), Thiago Andreu (A. Canario). DT- Rubén Istrillarte

Huracán (0): Matías Salvarezza; Matías Mayo (T. Segovia), Facundo Reynoso, Facundo Aguirre, Leonel Navarro (G. Rossi); Fabián Dauwalder (J. Munives), Héctor Zabala, Walter Linares, Agustín Seisdedos; Brian Scalco, Iván Agudiak. DT-

Amonestados: Borda, Romero, Álvarez (FCFCS); Reynoso, Linares (H)

Expulsados: Rossi (H)

Goles: 25´ PT Thaigo Andreu (FCFCS)