Torneo Regional Amateur: ganaron Estudiantes y El Fortín

Dos de los equipos olavarrienses que comparten la Zona 7 de la Región Pampeana Sur de la competencia organizada por el Consejo Federal sumaron de a tres puntos y se acomodan en la tabla de posiciones.

En el Ricardo Sánchez, hubo duelo de locales y El Fortín logró su primera victoria ante Loma Negra.

Los dirigidos por Miguel Diorio se impusieron 1 a 0 y sumaron su primera victoria en la competencia federal. El único gol del partido fue obra de Dimas Morales, una de las incorporaciones “Fortineras”.

Por otro lado, en el Parque Guerrero, Estudiantes venció 4 a 1 a Argentinos de 25 de Mayo y sumó su segunda victoria en igual cantidad de presentaciones.

Tras ir perdiendo 1 a 0, los goles del “Bataraz” fueron obra de Leonardo Vitale, Joaquín Stular, Manuel Abentín y Juan Masson, dos en cada tiempo. La visita se había puesto en ventaja con gol de Gabriel Ferro de penal.

Completada la programación de una de las dos zonas de cuatro equipos, los guiados por Mauricio Peralta lideran con 6 puntos, El Fortín y Argentinos suman 3 y Loma Negra sigue sin unidades.