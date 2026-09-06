Este sábado 5 de septiembre el CEMO volvió a ser sede de uno de los eventos que se han consolidado como una referencia en la región, como lo es la Cena del Día de la Industria, que contó con la presencia de empresarios, autoridades y representantes de instituciones locales en su 27ª edición, a la que asistieron más de 500 personas.

Al igual que en sus ediciones anteriores, el espacio no solo sirvió para generar un encuentro entre los empresarios locales, sino también para reflexionar sobre el rol clave de la industria -y especialmente de las pymes- en el desarrollo económico y social del país.

Durante la noche tomaron la palabra representantes del sector como Ignacio Spinella, presidente del PIO, Jorge Sobarzo, presidente de la UIO, Alejandro Gentile, presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (Uipba) y el intendente Maximiliano Wesner.

Gentile tomó la palabra, agradeció la invitación al evento y detalló que la Provincia “atraviesa un momento muy complejo, en el último año perdimos mil empresas industriales y 20.000 puestos de trabajo, solo de industriales”.

“Si hacemos foco en Olavarría, es peor en términos relativos porque el impacto se siente más”, aseguró.

“En la segunda provincia más industrial que es Santa Fe, se perdieron 300 empresas y en Buenos Aires 1.300 en el mismo periodo. Tenemos muchos desafíos por delante”, detalló Gentile y sostuvo que deberán trabajar en conjunto para buscar soluciones a la situación actual.

En su discurso, el intendente Maximiliano Wesner resaltó que a pesar del contexto adverso “celebramos el compromiso y el esfuerzo de todos, a pesar del contexto hostil que está atravesando la industria. Celebramos nuestra identidad, el orgullo de ser industrial”.

Asimismo, remarcó que “según las estadísticas que arrojan los indicadores desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, el sector está trabajando a un 48% de su capacidad instalada”.

“En dos años y medio la industria en Argentina perdió 97.000 puestos de trabajo, 3.000 de ellos en nuestra Ciudad”, expresó y añadió que según relevamientos municipales referidos a las pymes “más de la mitad nos contestaron que les han caído las ventas notoriamente al año anterior”.

“Vemos reflejado en las arcas municipales una caída notoria y sostenida desde el 2023 a la fecha de los despachos de cemento de un 25% y de la piedra en un 32%”, apuntó Wesner sobre en la baja de los ingresos del gobierno municipal y la situación de las empresas olavarrienses.

Reconocimientos



Durante la velada también se entregaron los tradicionales premios que reconocen el trabajo, la constancia y la visión de futuro de actores claves del sector.

El Premio Pionero 2026 fue para Jorge Savi de Alerta y el Emprendedor para Marcos Capitanich, ambos distinguidos por su trayectoria en la ciudad y la innovación, aporte y reconocimiento que generan al entramado productivo local.