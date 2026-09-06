Deportes

Dos partidos para arrancar la fecha del Torneo "Juan Domingo Mariangeli" 

En la tarde del domingo dio comienzo una nueva fecha del Torneo Oficial “Juan Domingo Marinangeli”. Ganaron Sierra Chica y Municipales.

Domingo, 06 de septiembre de 2026 a las 18:14
Foto: Foto Sierras

Por Redacción

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría inició con la 5° fecha con dos partidos y muchos goles.

En las canchas de Sierra Chica y Atlético Hinojo se puso en marcha la programación liguista con nuevo festejo para Municipales para ser líder momentáneo de la clasificación y primera conquista para Sierra Chica.

Los resultados:

Sierra Chica 3 (Leandro Tolosa, Lautaro San Julián y Ezequiel Motta) – 1 (Agustín Juárez) Espigas
Hinojo 2 (Agustín Lara y Agustín Sotelo) – 4 (Franco Janson, Iván Leal -2- y Joaquín Lamas) Municipales

La programación:

Lunes: 
18:00 hs.: Estudiantes vs Ferro
18:00 hs.: El Fortín vs. Colonias y Cerros

Martes:
20:00 hs.: San Martín vs. Racing
21:00 hs.: Embajadores vs. Loma Negra

 

Tags