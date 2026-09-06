Dos partidos para arrancar la fecha del Torneo "Juan Domingo Mariangeli" 

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría inició con la 5° fecha con dos partidos y muchos goles.

En las canchas de Sierra Chica y Atlético Hinojo se puso en marcha la programación liguista con nuevo festejo para Municipales para ser líder momentáneo de la clasificación y primera conquista para Sierra Chica.

Los resultados:

Sierra Chica 3 (Leandro Tolosa, Lautaro San Julián y Ezequiel Motta) – 1 (Agustín Juárez) Espigas

Hinojo 2 (Agustín Lara y Agustín Sotelo) – 4 (Franco Janson, Iván Leal -2- y Joaquín Lamas) Municipales

La programación:

Lunes:

18:00 hs.: Estudiantes vs Ferro

18:00 hs.: El Fortín vs. Colonias y Cerros

Martes:

20:00 hs.: San Martín vs. Racing

21:00 hs.: Embajadores vs. Loma Negra