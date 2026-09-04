Torneo Zonal U17: Olavarría debutó con amplio triunfo

La Asociación de Básquet de Olavarría completó la primera de las tres jornadas del Torneo Zonal U17 y en el cierre de la programación, ganó el selectivo local.

Olavarría venció 70 a 41 a Tres Arroyos en el estreno de la competencia que tuvo su jornada inaugural en el gimnasio del Club San Martín.

Luca Marin y Sebastián Garces fueron los máximos anotadores del partido con 17 y 12 respectivamente en un andar de las acciones que tuvo a los olavarrienses como amplios dominadores.

La acción para conocer al clasificado al Torneo Provincial a desarrollarse en Mar del Plata, tendrá en el transcurso del sábado doble fecha.

Síntesis Olavarría – Tres Arroyos:

Estadio: San martín

Árbitros:

Olavarría (70): Marín (17), Elizaga (6), Bahl (8), Aizcorbe (0), Neuville (7) -FI- Herrera (2), Levenbrik (3), Gunther (2), Garces (12), Pavone (1), Ciuffetelli (7), Godoy (3). DT- Irineo Galli

Tres Arroyos (41): Caso (0), Benavidez (0), Onzari (15), Méndez (2), Taraborelli (2) -FI- Nemet Martín (8), Fernández (0), Canoniero (7), La Loggia (2), Girado (3), Iglesias (2). DT-

Parciales: 20 – 09; 34 – 21; 50 – 31 y 70 – 41