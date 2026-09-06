Ferro Carril Sud pondrá primera en una nueva edición del Torneo Regional Amateur. El Carbonero, habitual protagonista de la Región Pampeana Sur, hará su presentación en la tarde de este domingo desde las 15:30 cuando reciba a Huracán de Ingeniero White, en un encuentro que marcará el inicio de su camino en busca de volver a pelear por los primeros planos.

En la previa del debut, el entrenador Rubén Istillarte se refirió a las expectativas del plantel y destacó el buen presente con el que su equipo llega al certamen.

“Estamos con muchas expectativas por el inicio de nuestra participación. En cuanto al plantel estamos bien, venimos de lograr una victoria abultada en el torneo local, que eso siempre genera confianza. Sabemos que el torneo Federal es más duro y se juegan otras cosas, pero llegamos con la confianza alta”, señaló el entrenador.

El debut no será sencillo. Enfrente estará Huracán de Ingeniero White, un rival que ya comenzó su participación y que para Istillarte será uno de los equipos importantes de la región. “Vamos a enfrentar seguramente a uno de los candidatos de la Pampeana Sur y que va a pelear por el ascenso”, sostuvo.

En relación al armado del plantel y el movimiento que tuvo Ferro en el mercado de pases, el entrenador explicó que desde el inicio existió una decisión consensuada con la dirigencia de no realizar una gran cantidad de incorporaciones.

“Lo habíamos hablado con los dirigentes, que la idea no era incorporar gran cantidad de jugadores. Primero por lo económico y segundo porque no me parecía que había que sumar tanto. Sí por ahí en algunos puestos claves. Desde ese lado estoy conforme”, explicó.

Pensando en lo futbolístico, Istillarte dejó en claro cuál será la propuesta de su equipo durante el torneo. “Veremos un Ferro que siempre intenta ser protagonista en un grupo difícil y con poco margen de error. Son cuatro partidos y de local hay que ir a buscar la victoria”, manifestó.

La necesidad de comenzar ganando también aparece vinculada al formato de competencia. Huracán ya consiguió una victoria en condición de local y eso aumenta la importancia que tendrá el estreno del "Carbonero": “Un empate ya te condiciona a ir a buscar una victoria de visitante, que sabemos que se puede lograr porque Ferro ya lo ha hecho, pero es más complejo”, reconoció el entrenador.

Finalmente, consultado sobre las aspiraciones de su equipo en el certamen, el entrenador no esquivó el desafío y aseguró que Ferro buscará nuevamente ser protagonista en la pelea por el ascenso.

“Pelear como mínimo, sí, por supuesto. Ferro siempre ha estado a la altura en este tipo de torneos y ha jugado varias instancias finales. Después el torneo te va decantando para qué estás, pero estoy convencido de que vamos a estar a la altura”, aseguró.



