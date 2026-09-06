Cuatro heridos tras un violento choque por alcance en la Ruta 226



En la madrugada de este domingo se produjo un choque por alcance que derivó en el vuelco de un automóvil. El siniestro se registró sobre la Ruta 226, a la altura del kilómetro 287, y terminó con cuatro personas hospitalizadas.



De acuerdo al reporte policial, una Toyota Hilux conducida por un hombre impactó contra un Renault 12 que circulaba delante. Fue en inmediaciones del acceso a Sierras Bayas.

Como consecuencia, el auto se despistó y terminó volcando sobre la banquina. A bordo del rodado circulaba una pareja con una menor de 13 años.



En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría de Sierras Bayas, Bomberos, Comando de Patrullas y Policía Científica.



Se iniciaron actuaciones caratuladas como “lesiones culposas”. Interviene la UFI 10.



