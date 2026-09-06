Repensar la vejez: una mirada desde los derechos

El envejecimiento de la población es uno de los grandes cambios sociales de las últimas décadas. Cada vez una porción mayor de las sociedades está conformada por personas de 60 años o más, una transformación que no sólo implica que vivimos más años, sino que también plantea nuevos desafíos en términos sociales, económicos, familiares y jurídicos.



Este escenario obliga a revisar algunas ideas arraigadas sobre la vejez y, especialmente, a preguntarse de qué manera se garantizan los derechos de quienes transitan esta etapa de la vida.



En Argentina, cada vez son más las personas que llegan a edades avanzadas. Según datos del Censo 2022, el 16,2% de la población tiene 60 años o más: alrededor de 7,45 millones de personas. Esto significa que prácticamente una de cada seis personas en el país es una persona mayor.



Desde principios de marzo de 2025, la Asociación de Abogados de Olavarría cuenta con una Subcomisión de Personas Mayores, un espacio creado para abordar, visibilizar y acompañar desde una perspectiva jurídica las distintas problemáticas que atraviesa este sector de la comunidad.



La iniciativa surgió, según explicaron María Elena Dappello, abogada y mediadora, especializada en el Modelo Sistémico, y María Celeste Giangreco, abogada y mediadora, a partir de una realidad que plantea nuevos desafíos: la vejez se ha extendido y, con ella, también aparecen nuevas situaciones y consultas que requieren herramientas específicas.



A esto se sumaron diferentes demandas que comenzaron a llegar a las profesionales y que evidenciaron la necesidad de profundizar el abordaje jurídico de los derechos de las personas mayores.



La Subcomisión no funciona como un consultorio jurídico ni como un espacio destinado a brindar atención directa de consultas. Se trata principalmente de un ámbito de capacitación permanente para las abogadas que la integran, además de un espacio de encuentro, intercambio y reflexión.



Actualmente está integrada por mujeres profesionales y permanece abierta a aquellas abogadas y abogados que quieran sumarse y participar de este espacio de formación y capacitación.



Dentro de sus objetivos, la Subcomisión también busca, a través de la capacitación, la formación y el establecimiento de vínculos, ser un eslabón activo dentro del circuito de instituciones que abordan la temática de las personas mayores. La intención es fortalecer esos vínculos y bregar por la incorporación de la perspectiva de vejez en cada resolución, disposición, norma y decisión en general, además de conocer y profundizar las problemáticas de la ciudad para poder aportar desde la mirada jurídica.



Con ese objetivo, se han mantenido diversas reuniones con referentes en la temática de la oficina municipal abocada a personas mayores, con los directivos de PAMI, con el secretario del Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría, entre otros. También se ha recabado información de los talleres de UPAMI y de los centros de jubilados.



A su vez, si bien la Subcomisión no funciona como un consultorio jurídico, también tiene un compromiso desde el punto de vista social, con actividades destinadas al público en general. En ese marco, se realizan charlas no sólo para profesionales del derecho, sino también para la comunidad, además de entrevistas en la calle para conocer cómo se encuentra la situación de las personas mayores y distintas actividades orientadas a visibilizar sus derechos.



En este marco, para el próximo 20 de septiembre, Día del Jubilado, se está preparando una actividad de encuentro en el Hogar de Ancianos.



Dappello y Giangreco destacaron especialmente la importancia del encuentro y de la dimensión humana de la Subcomisión. La posibilidad de compartir experiencias, debatir situaciones y continuar capacitándose permite construir herramientas para abordar una temática que presenta desafíos cada vez más complejos.



Una mirada puesta en los derechos

Uno de los principales ejes que atraviesa el trabajo de la Subcomisión es la necesidad de cambiar la mirada tradicional sobre la vejez y dejar atrás aquellas concepciones que asocian automáticamente el paso de los años con incapacidad, dependencia o pérdida de autonomía.



En este sentido, durante la entrevista, las profesionales remarcaron la importancia de comprender a las personas mayores como sujetos plenos de derechos, con capacidad para tomar decisiones sobre su propia vida.



Explicaron además que ser una persona mayor no significa que otros deban comenzar a decidir por ella. Tampoco implica que, por ser abuelo o abuela, tenga la obligación de cuidar a sus nietos o que deba abandonar actividades, proyectos o intereses simplemente por una cuestión de edad.



La mirada que buscan promover parte del respeto por la autonomía y por la voluntad de cada persona: poder decidir qué actividades realizar, cómo ocupar su tiempo, dónde vivir, cómo administrar sus bienes y de qué manera transitar esta etapa de la vida.



También aparece allí el rol de los vínculos familiares. La edad, por sí sola, no debería ser motivo para que hijos u otros familiares asuman que tienen que tomar decisiones por una persona mayor, administrar sus recursos o determinar qué puede o no hacer.



El marco jurídico

María Celeste Giangreco explicó que el trabajo de la Subcomisión se encuentra orientado por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada al ordenamiento jurídico argentino mediante la Ley 27.360, y por las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación.



Desde ese marco, las profesionales abordan cuestiones vinculadas con la autonomía y capacidad jurídica, sistemas de apoyo, derecho a la salud, acceso a medicamentos, cuidados, vivienda, violencia económica y patrimonial, derecho de familia, sucesiones, consumo, estafas y fraudes digitales y acceso a la Justicia, entre otras problemáticas que pueden afectar los derechos de las personas mayores.



La amplitud de estos temas refleja también la necesidad de una capacitación permanente. Las situaciones que atraviesan las personas mayores pueden involucrar aspectos jurídicos, familiares, económicos, sociales y personales, por lo que el intercambio entre profesionales adquiere un rol central.



Combatir los estereotipos sobre la vejez

Otro de los conceptos vinculados con este trabajo es el edadismo, entendido como los prejuicios, estereotipos o prácticas discriminatorias que se producen por el solo hecho de que una persona sea mayor.



En ese sentido, la Subcomisión busca contribuir a una mirada diferente sobre el envejecimiento. Una persona mayor puede continuar estudiando, trabajando, haciendo deporte, viajando, participando de espacios sociales o desarrollando cualquier actividad que desee, sin que la edad determine de antemano cuáles son sus posibilidades.



La discusión también alcanza a la propia familia y a aquellas situaciones en las que, con la intención de “cuidar”, se termina limitando la autonomía de la persona mayor.



Por eso, hablar de derechos implica también hablar de libertad, dignidad, autonomía y capacidad de decisión.



Las profesionales señalaron que las problemáticas vinculadas con las personas mayores no son cuestiones lejanas ni exclusivamente nacionales, sino que también forman parte de situaciones que se presentan en Olavarría.



Las consultas y experiencias que llegan al ámbito profesional permiten observar diferentes escenarios en los que resulta necesario conocer los derechos existentes y contar con herramientas para garantizar su cumplimiento.



En este contexto, la capacitación de las abogadas aparece como una herramienta fundamental para poder comprender las particularidades de estas situaciones y acompañarlas desde una perspectiva jurídica acorde con los nuevos desafíos que plantea el envejecimiento de la sociedad.



La Subcomisión busca así consolidarse como un espacio de formación y reflexión dentro de la Asociación de Abogados de Olavarría, con la posibilidad de incorporar a nuevas profesionales interesadas en la temática.

