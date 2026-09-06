Atletismo: podios olavarrienses en el Nacional U18

En Santa Fe, más precisamente en Venado Tuerto, los mejores atletas del país menores de 18 años completaron el Campeonato Nacional y fue con buenas actuaciones para la delegación olavarriense.

Nicolás y Bruno Pezet Paz de CB Running; David Clar, Úrsula Bellinzoni Gaite y Luisana Landoni de El Fortín integraron la delegación de Provincia de Buenos Aires que se presentó en la pista "Profesora Yolanda Cantoni" en la cita nacional y fue con destacados resultados.

La mejor colocación fue la de Nicolás Pezet Paz que se consagró campeón argentino en la distancia de 1500 metros con un registro de 4:07.96.

Bruno Pezet Paz, por su parte, logró la medalla de plata en los 2000 metros con obstáculos y un tiempo de 6:27.48 y también fue subcampeonato para David Clar en los 400 metros con vallas con un tiempo de 57.36.

Además, Úrsula Bellinzoni Gaite finalizó quinta en la Final de los 400 metros y logró registrar su mejor marca personal: 1:02.35.

Las actuaciones las completaron David Clar en los 400 metros donde registró 52.92 y Nicolás Pezet Paz que completó los 800 metros con 1:59.46.

Por último, Luisana Landoni en los 400 metros con vallas logró su mejor marca personal con 1:11.71 y en los 200 metros finalizó con 28.18 y en los 800 metros, Úrsula Bellinzoni Gaite logró su mejor tiempo con 2:24.13.