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Atletismo: podios olavarrienses en el Nacional U18

Los hermanos Nicolás y Bruno Pezet Paz y David Clar lograron los mejores resultados de la delegación olavarriense que se presentó en el Campeonato Nacional U18 durante el transcurso del fin de semana.

Domingo, 06 de septiembre de 2026 a las 17:57
Fotos: Sebastián Lasquera

Por Redacción

En Santa Fe, más precisamente en Venado Tuerto, los mejores atletas del país menores de 18 años completaron el Campeonato Nacional y fue con buenas actuaciones para la delegación olavarriense.

Nicolás y Bruno Pezet Paz de CB Running; David Clar, Úrsula Bellinzoni Gaite y Luisana Landoni de El Fortín integraron la delegación de Provincia de Buenos Aires que se presentó en la pista "Profesora Yolanda Cantoni" en la cita nacional y fue con destacados resultados.

La mejor colocación fue la de Nicolás Pezet Paz que se consagró campeón argentino en la distancia de 1500 metros con un registro de 4:07.96.

Bruno Pezet Paz, por su parte, logró la medalla de plata en los 2000 metros con obstáculos y un tiempo de 6:27.48 y también fue subcampeonato para David Clar en los 400 metros con vallas con un tiempo de 57.36.

 

 

Además, Úrsula Bellinzoni Gaite finalizó quinta en la Final de los 400 metros y logró registrar su mejor marca personal: 1:02.35.

Las actuaciones las completaron David Clar en los 400 metros donde registró 52.92 y Nicolás Pezet Paz que completó los 800 metros con 1:59.46.

Por último, Luisana Landoni en los 400 metros con vallas logró su mejor marca personal con 1:11.71 y en los 200 metros finalizó con 28.18 y en los 800 metros, Úrsula Bellinzoni Gaite logró su mejor tiempo con 2:24.13.

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