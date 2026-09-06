“Los equipos olavarrienses siempre se hacen fuertes de local”

Walter Linares es uno de los nombres con mayor experiencia dentro del plantel de Huracán de Ingeniero White que visitará a Ferro por una nueva fecha del Torneo Regional Amateur y el regreso a Olavarría tendrá un significado especial para el “Pato”, quien vistió la camiseta de Racing en dos etapas.

El mediocampista fue parte del elenco "Chaira" durante las temporadas del Argentino B entre 2006 y 2008 y posteriormente regresó para disputar el Argentino A en 2012. Por eso, más allá de que ahora defenderá los colores de Huracán, la vuelta a la ciudad estará cargada de recuerdos.

“El mejor recuerdo. Pasé años lindos, donde hice muchos amigos y voy a tener la suerte de estar con gente que quiero mucho. Voy a ver si puedo visitarlos. Además, tengo un cariño importante con Racing, que siempre que fui a jugar para ese club me trató de la mejor manera”, expresó Linares.

Al momento de recordar su paso por la institución de la "Estrellita", el experimentado futbolista destacó principalmente el vínculo generado con la gente y el crecimiento que encontró en el club: “Primero y principal, me dejó mucha gente que quiero mucho. Después, la gran infraestructura, un club impresionante y los hinchas, que te hacen sentirlo y te hacen quererlo enseguida”, señaló.

Además, agregó: “Lo disfruté mucho. Por ahí no me tocó haber logrado un ascenso, perdimos una final, pero creo que competimos y tratamos de dar lo mejor posible”.

Huracán llegó al Regional Amateur con el rótulo de candidato y comenzó su participación con una victoria como local por 1 a 0 ante Sarmiento de Pigüé. Linares entiende que el equipo cuenta con argumentos para ser protagonista, aunque remarcó la dificultad de una competencia con poco margen de error.

“Sabemos que tenemos un gran equipo y que tenemos que competir hasta lo último, tratando de llegar a lo máximo posible. Sabemos que tenemos con qué, pero también tenemos que ser conscientes de que esto es difícil y que un traspié te puede dejar afuera”, agregó.

El formato de la competencia, con zonas reducidas y una clasificación que obliga a sumar prácticamente en cada presentación, también fue motivo de análisis para el jugador de Huracán.

“No hay margen de equivocarse. Por más que hagas bien las cosas, en una tarde mala o con un traspié te podés quedar afuera. Es muy difícil y hay que ir partido a partido”, sostuvo.

Esta tarde, Huracán tendrá una exigente prueba en Olavarría frente a Ferro. Linares conoce bien la fortaleza que suelen mostrar los equipos locales y anticipó un partido complejo.

“Ahora nos toca enfrentar a Ferro. Los equipos olavarrienses siempre se hacen fuertes de local. Iremos con nuestras armas a tratar de poder traer un buen resultado para acá”, afirmó.

Antes de finalizar, Linares no quiso dejar pasar la oportunidad para enviar un mensaje a quienes lo acompañaron durante sus etapas como jugador de Racing: “Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Racing, a la que le tengo mucho cariño”.



