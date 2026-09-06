Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior sigue con la disputa del primer torneo del año para las tres categorías y fue con nuevas rondas de Play-Off.
En la categoría +42 y en +55 se jugaron las Semifinales y en +50, fue turno de los Cuartos de Final.
Los resultados:
+42
Mariano Moreno 1 (Giacomaso) – 1 (Kerda) Deportivo Olavarría. Penales: 5 – 4.
Loma Negra 0 – 3 (Kuhn -2- y Miramón) Ferro Seniors
+50
La Candela 0 – 0 Peña de Boca. Penales: 5 – 4.
Los Tigres 3(Andreu, Lallana y Merlos) – 2 (Gainza, Hernández) Truck Vial
Carboneros 1 (Dentaro) vs. El Fortín 1 (Tresarrieu). Penales: 4 – 5
Pueblo Nuevo 3 (Acosta, Sobarzo, Doucedes) – 1 (Bounjkiemizz) Complejo El Indio
+55
Independiente de Chillar 1 (Pais) – 2 (Cavilla -2-) Independiente Loma Negra
Mecánica Cortez 1 (Mourlas) – 0 Carboneros