Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior sigue con la disputa del primer torneo del año para las tres categorías y fue con nuevas rondas de Play-Off.

En la categoría +42 y en +55 se jugaron las Semifinales y en +50, fue turno de los Cuartos de Final.

Los resultados:

+42

Mariano Moreno 1 (Giacomaso) – 1 (Kerda) Deportivo Olavarría. Penales: 5 – 4.

Loma Negra 0 – 3 (Kuhn -2- y Miramón) Ferro Seniors

+50

La Candela 0 – 0 Peña de Boca. Penales: 5 – 4.

Los Tigres 3(Andreu, Lallana y Merlos) – 2 (Gainza, Hernández) Truck Vial

Carboneros 1 (Dentaro) vs. El Fortín 1 (Tresarrieu). Penales: 4 – 5

Pueblo Nuevo 3 (Acosta, Sobarzo, Doucedes) – 1 (Bounjkiemizz) Complejo El Indio

+55

Independiente de Chillar 1 (Pais) – 2 (Cavilla -2-) Independiente Loma Negra

Mecánica Cortez 1 (Mourlas) – 0 Carboneros