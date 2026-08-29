Fútbol Local

El Torneo “Juan Domingo Marinangeli” jugará la fecha en muchos días

El Torneo “Juan Domingo Marinangeli” comenzó con las fechas desdobladas por la múltiple presencia olavarriense en el Torneo Regional Amateur, pero la actividad comenzará este domingo y se extenderá hasta el martes.

Sabado, 29 de agosto de 2026 a las 21:57
Foto: Archivo

Por Redacción

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría da inicio a la 4° fecha que debió programarse teniendo en cuenta la participación de Embajadores, Estudiantes, Loma Negra, Racing, Ferro y El Fortín en el Torneo Regional Amateur.

La cuarta jornada del “Juan Domingo Marinangeli” se disputará entre domingo, lunes y martes. Racing y Embajadores volverán a enfrentarse en el Buglione Martinese apenas 48 horas después de su debut en el certamen del Consejo Federal.

La actividad comenzará el domingo con tres partidos, habrá otro el lunes y los últimos dos, el martes.

La programación:

En Primera:
Domingo
11:00 hs.: Municipales – Espigas
14:00 hs.: Ferro – Sierra Chica
15:15 hs.: Hinojo – San Martín
Lunes
18:00 hs.: Colonias y Cerros – Estudiantes (en el Parque Guerrero)
Martes
20:30 hs.: Loma Negra – El Fortín (en el Ricardo Sánchez)
21:00 hs.: Racing – Embajadores
En Sub21:
Domingo
11:30 hs.: Ferro – Sierra Chica
13:30 hs.: Municipales – Espigas
13:00 hs.: Hinojo – San Martín
Lunes
20:00 hs.: Colonias y Cerros – Estudiantes (en el Parque Guerrero)
Martes
17:30 hs.: Loma Negra – El Fortín (en el Ricardo Sánchez)
18:45 hs.: Racing – Embajadores

 

Tags