El Torneo “Juan Domingo Marinangeli” jugará la fecha en muchos días

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría da inicio a la 4° fecha que debió programarse teniendo en cuenta la participación de Embajadores, Estudiantes, Loma Negra, Racing, Ferro y El Fortín en el Torneo Regional Amateur.
La cuarta jornada del “Juan Domingo Marinangeli” se disputará entre domingo, lunes y martes. Racing y Embajadores volverán a enfrentarse en el Buglione Martinese apenas 48 horas después de su debut en el certamen del Consejo Federal.
La actividad comenzará el domingo con tres partidos, habrá otro el lunes y los últimos dos, el martes.
La programación:
En Primera:
Domingo
11:00 hs.: Municipales – Espigas
14:00 hs.: Ferro – Sierra Chica
15:15 hs.: Hinojo – San Martín
Lunes
18:00 hs.: Colonias y Cerros – Estudiantes (en el Parque Guerrero)
Martes
20:30 hs.: Loma Negra – El Fortín (en el Ricardo Sánchez)
21:00 hs.: Racing – Embajadores
En Sub21:
Domingo
11:30 hs.: Ferro – Sierra Chica
13:30 hs.: Municipales – Espigas
13:00 hs.: Hinojo – San Martín
Lunes
20:00 hs.: Colonias y Cerros – Estudiantes (en el Parque Guerrero)
Martes
17:30 hs.: Loma Negra – El Fortín (en el Ricardo Sánchez)
18:45 hs.: Racing – Embajadores