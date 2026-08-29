El Torneo “Juan Domingo Marinangeli” jugará la fecha en muchos días

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría da inicio a la 4° fecha que debió programarse teniendo en cuenta la participación de Embajadores, Estudiantes, Loma Negra, Racing, Ferro y El Fortín en el Torneo Regional Amateur.

La cuarta jornada del “Juan Domingo Marinangeli” se disputará entre domingo, lunes y martes. Racing y Embajadores volverán a enfrentarse en el Buglione Martinese apenas 48 horas después de su debut en el certamen del Consejo Federal.

La actividad comenzará el domingo con tres partidos, habrá otro el lunes y los últimos dos, el martes.

La programación:

En Primera:

Domingo

11:00 hs.: Municipales – Espigas

14:00 hs.: Ferro – Sierra Chica

15:15 hs.: Hinojo – San Martín

Lunes

18:00 hs.: Colonias y Cerros – Estudiantes (en el Parque Guerrero)

Martes

20:30 hs.: Loma Negra – El Fortín (en el Ricardo Sánchez)

21:00 hs.: Racing – Embajadores

En Sub21:

Domingo

11:30 hs.: Ferro – Sierra Chica

13:30 hs.: Municipales – Espigas

13:00 hs.: Hinojo – San Martín

Lunes

20:00 hs.: Colonias y Cerros – Estudiantes (en el Parque Guerrero)

Martes

17:30 hs.: Loma Negra – El Fortín (en el Ricardo Sánchez)

18:45 hs.: Racing – Embajadores