El Colegio Libertas sigue creciendo 



El Colegio Libertas participó durante las últimas semanas de una serie de instancias de formación para sus docentes.



Una de ellas fue el Congreso Santillana Compartir, un espacio de formación e intercambio, con la presencia de más de mil docentes de todo el país, en el que se abordaron las temáticas y desafíos que atraviesan al quehacer educativo en la actualidad.



Hubo conferencias a cargo de reconocidos académicos, talleres y trabajos en equipo. Se destacó la incorporación de saberes para enriquecer las prácticas de enseñanza y acompañar las trayectorias de los alumnos.



Organizado por la Universidad del Salvador, Libertas también participó recientemente de un Foro Académico denominado: “Educar en Tiempos de Incertidumbre”.



Allí se abordaron los desafíos de un educar a través de un conocimiento integral, con la premisa de conectar por encima de controlar, el lugar que debe ocupar la I.A., el adulto como “torre de control”, que necesitan hoy las nuevas generaciones, entre otras temáticas de suma importancia que se aplican en los distintos niveles del Colegio.



Olimpíadas de Matemática. También destacaron con satisfacción la exitosa participación de los alumnos de quinto y sexto año del nivel primario en las instancias provinciales de una nueva edición de las “Olimpíadas Matemática Ñandú" oportunidad para poner en juego sus conocimientos, estrategias y habilidades de razonamiento matemático, con todo lo adquirido en el aula.



Exposición de arte heurístico. Los alumnos del nivel inicial trabajaron activamente en este evento organizado por el Centro Cultural “San José”, investigando sobre las exposiciones artísticas y como cierre prepararon su propia exposición.



Capacitación RCP y desfibrilador. El Colegio se ha convertido en espacio cardioprotegido, por lo que el personal está realizando capacitaciones en materia de primeros auxilios con RCP, a cargo de profesionales en la materia que brindan charlas, con proyección de imágenes y prácticas con simuladores.



Articulación entre niveles. Se continúa trabajando en las actividades programadas para la articulación entre niveles del Colegio, visitas de alumnos, encuentros con docentes, trabajos en equipo, producciones conjuntas en las distintas áreas.





Inscripciones



Para el ciclo lectivo 2027 invitan a todos los interesados a unirse a la propuesta educativa, que posibilita el ingreso con beneficios académicos y descuentos especiales en los aranceles, a todos los niveles, Maternal e Inicial, Primaria y Secundario, conforme vacantes.



Aquellos interesados recibirán asesoramiento personalizado y podrán ampliar en profundidad sobre la propuesta educativa ,ingresando a www.libertas.edu.ar, o contactarse al 2284 410276.

