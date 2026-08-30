Fútbol Local: arrancó la fecha con festejos para Ferro, Municipales y San Martín

La competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División inició con la 4° fecha en tres escenarios.
Municipales y Ferro hicieron valer su localía y San Martín festejó en el Enrique De la Quintana.
El resto de la fecha -donde están involucrados equipos que compiten en el Torneo Regional Federal Amateur- se disputarán entre lunes y martes.
Los resultados:
Municipales 3 (Franco Janson, Mateo Vitale e Iván Leal) – 1 (Lucas Cantero) Espigas
Ferro 7 (Thiago Andreu, Ramón Sánchez -2-, Ramón Galotti -2-, Facundo Crevatín -en contra- y Juan Alvarez) – 0 Sierra Chica
Hinojo 0 – 1 (Nicolás Arce) San Martín
La programación:
Lunes
18:00 hs.: Colonias y Cerros – Estudiantes (en el Parque Guerrero)
Martes
20:30 hs.: Loma Negra – El Fortín (en el Ricardo Sánchez)
21:00 hs.: Racing – Embajadores