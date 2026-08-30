Fútbol Local: arrancó la fecha con festejos para Ferro, Municipales y San Martín

La competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División inició con la 4° fecha en tres escenarios.

Municipales y Ferro hicieron valer su localía y San Martín festejó en el Enrique De la Quintana.

El resto de la fecha -donde están involucrados equipos que compiten en el Torneo Regional Federal Amateur- se disputarán entre lunes y martes.

Los resultados:

Municipales 3 (Franco Janson, Mateo Vitale e Iván Leal) – 1 (Lucas Cantero) Espigas

Ferro 7 (Thiago Andreu, Ramón Sánchez -2-, Ramón Galotti -2-, Facundo Crevatín -en contra- y Juan Alvarez) – 0 Sierra Chica

Hinojo 0 – 1 (Nicolás Arce) San Martín

La programación:

Lunes

18:00 hs.: Colonias y Cerros – Estudiantes (en el Parque Guerrero)

Martes

20:30 hs.: Loma Negra – El Fortín (en el Ricardo Sánchez)

21:00 hs.: Racing – Embajadores