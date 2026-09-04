Torneo Regional Amateur: Ferro listo para el debut y con camiseta homenaje

Luego de la fecha libre, Ferro está listo para debutar en la competencia organizada por el Consejo Federal y será el venidero domingo, luego de presentar a sus jugadores y la indumentaria con un homenaje especial.

La presentación de los jugadores del equipo olavarriense incluyó el estreno de la nueva vestimenta que incluye homenaje a Dante y Torcuato Emiliozzi, emblemas del deporte nacional que fueran socios de la entidad.

"Fueron, son y serán los ciudadanos más ilustres de la Ciudad" fueron las palabras para justificar la elección del diseño que incluye también a La Galera.

La primera presentación de Ferro será en el mismo Domingo Colasurdo elegido para el lanzamiento ante Huracán de Ingeniero White desde las 15:30 hs.

"Estoy muy contento, es mi primera vez al frente de un equipo en este Torneo e intentaré hacerlo de la mejor manera", comenzó diciendo Rubén Istillarte para después agregar: "Se viene la mejor parte del año y estamos para dar pelea. Les aseguro que van a ver un equipo que va al frente y representa al escudo de Ferro".

Más ambicioso fue Mathias Boungiorno, capitán del "Carbonero": "Vamos a ir por ese ascenso que se nos viene negando porque el club se merece esa alegría".

"Estamos enfocados desde febrero que empezamos este proceso y adentro de la cancha vamos a dar todo", sentenció el uruguayo a horas del estreno ante Huracán.

