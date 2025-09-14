Torneo Zonal U17: cierre con festejos para Olavarría | Infoeme
Domingo 14 de Septiembre 2025 - 20:53hs
15°
Domingo 14 de Septiembre 2025 - 20:53hs
Olavarría
15°
Infoeme
 |  deportes
 |  Zonal U17
 - 14 de Septiembre de 2025 | 18:58

Torneo Zonal U17: cierre con festejos para Olavarría

En la jornada del domingo, la Selección de Olavarría U17 completó su participación en el Torneo Zonal y fue con dos victorias.

Fotos: Carrera Foto para Prensa ATB

El equipo representante de la Asociación de Básquet de Olavarría se subió al podio en el certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet con dos victorias logradas en el último día de competencias en Tres Arroyos.

 

En el gimnasio del Club Huracán, Olavarría se encontró con la victoria y sumó dos triunfos para llegar al tercer lugar del podio. 

 

En primer turno, el equipo ABO derrotó a Nechochea por 68 a 53 con 20 puntos de Valentino Cuadrillero en un duelo que empezó en desventaja, pero que luego de los 10 primeros minutos controló.

 

Por último, cerrando la competencia clasificatoria al Torneo Provincial, Olavarría se impuso 72 a 45 a BASO. Manuel Márquez Hermida con 18 puntos fue el goleador olavarriense.

 

Síntesis BASO – Olavarría:

Estadio: Mario Pérez

Árbitros:

BASO (45): Aguirre (0), Rincón (6), Zalacain (6), Wagon (0), Sánchez Pach (2) -FI- Suppes (18), Doroschen (3), Jacob (0), Mangiaterra (2), Ferreyra Ibarra (4), Andre (2), Grisman (2). DT-

Olavarría (72): Marín (6), Márquez Hermida (18), Cuadrillero (6), Paiz (14), Gunther (4) -FI- Conte Velasco (2), Barsi Palavecino (5), Bucciarelli (0), Aineseder (2), Torres Gisler (15), Venzi (2). DT- Irineo Galli

Parciales: 11 – 22; 22 – 32; 33 – 53 y 45 – 72

 

