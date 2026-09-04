El frío que se viene: cayó granizo y nevó en Bahía Blanca y gran parte del sudeste

Fuente: La Nueva

Mientras la lluvia se hace presente en la tarde noche de este viernes, y cayó granizo y por momentos nevó en varios sectores de Bahía Blanca, el viento será el principal protagonista del comienzo del sábado en Bahía Blanca y la región, con ráfagas del sector sur que se mantendrán durante la madrugada y la mañana de este sábado.

Entrada la tarde el granizo copó la parada en la ciudad y complicó el tránsito, a la vez que la lluvia se hizo sentir y despejó un poco el panorama blanco de las arterias por algunas nevadas, aunque el frío sigue siendo el principal actor en la noche de este viernes, según informó La Nueva en su sitio web.

En lo que respecta a Olavarría, el sitio The Weather Channel anuncia para este sábado una mínima de 2 grados bajo cero y una máxima de 10, con bajas probabilidades de chaparrones en horas de la tarde y para el domingo se esperan temperaturas que oscilarán entre los 3 grados bajo cero y los 8 grados, con cielos predominantemente nublados.