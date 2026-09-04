Entrega de certificados por un importante reconocimiento de Nación al Hospital

Se desarrolló este viernes en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” el acto protocolar de entrega de certificados a profesionales y trabajadores con motivo del reconocimiento que recibió el centro de salud más importante de la Ciudad como “Establecimiento comprometido con la calidad”

Del acto participó el intendente municipal Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el subsecretario de Atención Médica y Director del Hospital Fernando Alí y el director de Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi.

Además, participaron la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud Victoria Nogal, la subsecretaria de Administración Medica María Emilia Castro, autoridades municipales, del Hospital, profesionales y trabajadores de la salud, quienes compartieron la entrega y celebraron este nuevo logro para el sistema público de salud local.

El intendente Maximiliano Wesner destacó la labor realizada: “Quiero felicitar por este trabajo que vienen haciendo con tanto esfuerzo todos los días al personal médico, personal técnico, personal administrativo, personal de mantenimiento. A esta gran familia que pone el cuerpo todos los días en un contexto muy complejo”.

“Les agradezco enormemente porque es un reconocimiento para ustedes, pero es un reconocimiento también a la decisión política que hemos tomado de llevarlo adelante. A la par, es un reconocimiento que tiene como faro a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que transitan este hospital todos los días” añadió Wesner.

“Esta es la senda por la cual tenemos que seguir transitando: el camino de la planificación, del trabajo y de una salud de calidad para todos”, cerró su alocución el jefe comunal.

Este reconocimiento es resultado de un proceso de evaluación y mejora que involucró a distintas áreas del Hospital y permitió analizar integralmente sus prácticas a partir de cuatro dimensiones fundamentales: la organización del establecimiento, la gestión de los recursos humanos, la gestión de la calidad y la seguridad de los pacientes.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada y acompañada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, orientada a promover buenas prácticas y fortalecer la calidad de los establecimientos públicos de salud. Entre sus objetivos se encuentran generar diagnósticos sobre la calidad de los servicios, promover un monitoreo continuo e identificar oportunidades de mejora.

Alcanzar este reconocimiento requirió un importante trabajo de relevamiento, autoevaluación y sistematización de las prácticas y procesos que se desarrollan diariamente en el Hospital, con la participación y el compromiso de sus diferentes equipos.

Por eso, durante la jornada se puso especialmente en valor el rol de los trabajadores y trabajadoras, profesionales y equipos de salud, verdaderos protagonistas de este logro y de la construcción cotidiana de un Hospital Municipal.