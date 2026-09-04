Ke Personajes este sábado: venta en el Maxi y apertura de puertas

A horas del esperado show de Ke Personajes en Olavarría se conocieron detalles de la organización con respecto a la venta de entradas y el ingreso al espectáculo.



Este sábado continuará la venta presencial de localidades en el Maxi, de 10 a 12 horas y desde las 17 en adelante. La venta se realizará en paralelo a la plataforma Ticket10.com.ar.



En cuanto a los medios de pago, quienes se acerquen a la boletería podrán comprar sus entradas en efectivo y también acceder a tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos. La promoción estará disponible tanto en la ticketera como en la boletería del Maxi.



Además, se confirmó que la apertura de puertas será a las 19:30.



Un show de nivel internacional



Se espera un concierto de nivel internacional, teniendo en cuenta el recorrido que ha realizado Ke Personajes durante los últimos años, con presentaciones en distintos puntos del país, Latinoamérica y Europa.



La banda continúa así con una importante expansión de su propuesta musical, llegando a escenarios de gran convocatoria y consolidándose como uno de los grupos más populares de la música argentina actual.



En este marco, la presentación en Olavarría tendrá un condimento especial: será el único show de la gira “Corazón Ausente” en la provincia de Buenos Aires.



La gira también llevó a Ke Personajes a distintos escenarios de Europa, sumando nuevas experiencias a un recorrido que refleja el crecimiento y la proyección internacional alcanzada por la banda.



Con la venta presencial y online en marcha, y la apertura de puertas prevista para las 19:30, Olavarría se prepara para recibir este sábado a Ke Personajes en una presentación que promete ser una de las grandes noches musicales del año.

