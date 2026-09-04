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Refuerzo de último momento para el "Chaira" en el Pre-Federal 

A pocas horas del debut de Racing en la Liga Pre-Federal, sumó un nuevo refuerzo.

Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 19:21

Por Redacción

Tomás Sterz fue confirmado como nuevo jugador de Racing de cara a lo que será el estreno en la competencia que organiza la Federación de Bonaerense de Básquet.

En la noche de este viernes, el "Chaira" debutará nuevamente en la instancia provincial y a pocas horas del estreno sumó un nuevo jugador.

Tomás Sterz llega desde Coronel Suárez y ocupará ficha U23 en el plantel dirigido por Matías Orlando.

El juvenil con pasado en Liga Argentina en Racing de Avellaneda y formado en Deportivo Sarmiento arribará a Olavarría en las próximas horas para ponerse la de la "Estrellita" tras acordar con la dirigencia sus condiciones contractuales.