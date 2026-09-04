Bochas: Olavarría ganó un Zonal y siguieron los Oficiales

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con sus competencias y mientras organizó el Torneo Zonal de Parejas de Segunda, completó nuevas semanas en los Torneos Oficiales de Damas y Caballeros.

En el Club Álvaro Barros, Olavarría logró la clasificación al Torneo Provincial de Parejas de Segunda Categoría que tendrá lugar en Tandil.

Emmanuel Lis, Fernando Diaz y Ernesto Hammerschmidt derrotaron a 9 de Julio por 12 a 1 y a Bolívar por 12 a 9.

Por otro lado, en el Torneo Oficial de Damas, se completó la Fase Regular y se inició con los Play-Off y en Caballeros, fue semana de doble fecha.

Por último, el Club Sierra Chica festejó su aniversario con un torneo de Tercetos donde ganaron los locales, Rodolfo Serantes, Javier Juez, Oscar Iturralde y Mariano Gabriel. Andrea Fischer y Eugenia Rodríguez ganaron en la categoría Damas – Infantiles Hasta 15 años.

Los resultados:

Damas:

Zona A

El Fortín 12 – 3 Álvaro Barros

Fortín Tradicionalista B 11 – 12 Pueblo Nuevo B

Zona B

Hinojo 6 – 12 Pueblo Nuevo A

Fortín Tradicionalista A 12 – 9 Loma Negra

Cuartos de Final

Hinojo 12 – 7 Fortín Tradicionalista B

Fortín Tradicionalista A 12 – 5 El Fortín

Caballeros

7° fecha

En Primera

Zona A

Pueblo Nuevo 10 – 12 Álvaro Barros

El Fortín 9 – 12 Sn Martín

Hinojo 12 – 2 Blanca Chica

Zona B

La Amistad 12 – 2 Fortín Tradicionalista

Loma Negra 12 – 4 Sierra Chica

En Segunda

Zona A

Pueblo Nuevo 12 – 10 Álvaro Barros

El Fortín 9 – 12 San Martín

Hinojo 2 – 12 Blanca Chica

Zona B

La Amistad 12 – 10 Fortín Tradicionalista

Loma Negra 12 – 10 Sierra Chica

8° fecha

En Primera

Zona A

El Fortín – Álvaro Barros

Hinojo 3 – 12 Pueblo Nuevo

Loma Negra 12 – 8 San Martín

Zona B

Fortín Tradicionalista 12 – 9 Sierra Chica

Blanca Chica 11 – 12 La Amistad

En Segunda

Zona A

El Fortín 12 – 10 Álvaro Barros

Hinojo 7 – 12 Pueblo Nuevo

Loma Negra 12 – 11 San Martín

Zona B

Fortín Tradicionalista 12 – 8 Sierra Chica

Blanca Chica 8 – 12 La Amistad