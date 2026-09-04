Bochas: Olavarría ganó un Zonal y siguieron los Oficiales

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con sus competencias y mientras organizó el Torneo Zonal de Parejas de Segunda, completó nuevas semanas en los Torneos Oficiales de Damas y Caballeros.
En el Club Álvaro Barros, Olavarría logró la clasificación al Torneo Provincial de Parejas de Segunda Categoría que tendrá lugar en Tandil.
Emmanuel Lis, Fernando Diaz y Ernesto Hammerschmidt derrotaron a 9 de Julio por 12 a 1 y a Bolívar por 12 a 9.
Por otro lado, en el Torneo Oficial de Damas, se completó la Fase Regular y se inició con los Play-Off y en Caballeros, fue semana de doble fecha.
Por último, el Club Sierra Chica festejó su aniversario con un torneo de Tercetos donde ganaron los locales, Rodolfo Serantes, Javier Juez, Oscar Iturralde y Mariano Gabriel. Andrea Fischer y Eugenia Rodríguez ganaron en la categoría Damas – Infantiles Hasta 15 años.
Los resultados:
Damas:
Zona A
El Fortín 12 – 3 Álvaro Barros
Fortín Tradicionalista B 11 – 12 Pueblo Nuevo B
Zona B
Hinojo 6 – 12 Pueblo Nuevo A
Fortín Tradicionalista A 12 – 9 Loma Negra
Cuartos de Final
Hinojo 12 – 7 Fortín Tradicionalista B
Fortín Tradicionalista A 12 – 5 El Fortín
Caballeros
7° fecha
En Primera
Zona A
Pueblo Nuevo 10 – 12 Álvaro Barros
El Fortín 9 – 12 Sn Martín
Hinojo 12 – 2 Blanca Chica
Zona B
La Amistad 12 – 2 Fortín Tradicionalista
Loma Negra 12 – 4 Sierra Chica
En Segunda
Zona A
Pueblo Nuevo 12 – 10 Álvaro Barros
El Fortín 9 – 12 San Martín
Hinojo 2 – 12 Blanca Chica
Zona B
La Amistad 12 – 10 Fortín Tradicionalista
Loma Negra 12 – 10 Sierra Chica
8° fecha
En Primera
Zona A
El Fortín – Álvaro Barros
Hinojo 3 – 12 Pueblo Nuevo
Loma Negra 12 – 8 San Martín
Zona B
Fortín Tradicionalista 12 – 9 Sierra Chica
Blanca Chica 11 – 12 La Amistad
En Segunda
Zona A
El Fortín 12 – 10 Álvaro Barros
Hinojo 7 – 12 Pueblo Nuevo
Loma Negra 12 – 11 San Martín
Zona B
Fortín Tradicionalista 12 – 8 Sierra Chica
Blanca Chica 8 – 12 La Amistad