Agustina Tarántola hizo historia y sumó su primer punto WTA 

Agustina Tarántola volvió a hacer historia para el tenis olavarriense y recientemente sumó su primer punto WTA.

La tenista surgida en Estudiantes, y con apenas 15 años, consiguió su primer punto en el ranking profesional de la WTA, tras una destacada actuación en el torneo W15 disputado en Luján.

La olavarriense comenzó su participación en el certamen desde la qualy, donde debió atravesar tres instancias para alcanzar el cuadro principal. En su primer compromiso derrotó a Pilar Giaccaglia por 6-0 y 6-2. Luego superó a Mayra Arce González por 6-4 y 6-3, mientras que en el encuentro decisivo de la clasificación se impuso ante Michela Castro Zunino por 6-4, 2-6 y 10-6, resultado que le permitió acceder al cuadro principal del torneo.

Ya entre las mejores jugadoras del certamen, Tarantola tuvo un debut contundente y en la primera ronda enfrentó a Mia E’Halli Obeid donde logró una categórica victoria por 6-1 y 6-0. Ese triunfo significó mucho más que avanzar de ronda: le aseguró a la jugadora del Bata el primer punto de su carrera en el ranking mundial de la WTA.

La participación de la ganadora del “Bataraz de Oro” culminó el pasado jueves con derrota ante María Florencia Urrutia, tercera preclasificada del torneo por 6-1 y 6-1.

Fuente: Prensa CAE