ACOP: jugaron la Liga Anual las categorías Pares

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel sigue adelante con su competencia y fue con cuatro divisionales para las categorías Pares.

La actividad tuvo sus finales en Quinta Junior, Sexta Damas, Sexta Caballeros y Cuarta Caballeros.

En Cuarta Caballeros, Juan Scrimizzi y Facundo Sosa fueron los campeones de la fecha. En el partido decisivo derrotaron a Rodrigo Peralta y Nicolás Dtremel por 6/2 y 6/3.

Por su parte, en Caballeros Sexta, Gonzalo Iglesias y Nicolás Herrera se quedaron con el campeonato tras vencer en una pareja definición a Iñaki Olazar y Luciano Trapani por 5/7, 6/3 y 7/5.

Santiago Tahuil y Leonardo Errobidart festejaron en Junior Quinta que se impusieron en la final ante Darío Troncoso y Marcelo Del Valle por un contundente 6/1 y 6/1.

Finalmente, en Damas Sexta, las campeonas fueron Clara Recofsky y Carina Jara que derrotaron por 2/6, 6/4 y 6/3 a Rosana Orlando y Alejandra Gómez.

Fuente: prensa ACOP