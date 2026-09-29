Azul: allanamientos y una mujer aprehendida por venta de drogas

Una mujer de 36 años fue detenida tras una investigación por presunta comercialización de estupefacientes en los barrios San Martín de Porres y 120 Viviendas de Azul.



La investigación comenzó en febrero y, según informó la Policía, incluyó vigilancias encubiertas que permitieron detectar un movimiento frecuente de personas que llegaban a los domicilios y se retiraban rápidamente. Los investigadores también determinaron que la sospechosa realizaría entregas a domicilio y acordaría puntos de encuentro con consumidores.

En uno de los allanamientos, la aprehendida fue sorprendida con 60 gramos de cocaína y una balanza de precisión ocultos en sus senos. También se secuestraron teléfonos celulares y dinero en efectivo



La mujer fue trasladada este viernes a sede judicial para ser indagada y permanece aprehendida a la espera de un cupo en una unidad penitenciaria.



La investigación estuvo a cargo de la Delegación de Drogas Ilícitas de Azul, bajo directivas de la UFI Nº 22.

