Nueva fecha de categorías impares de la Liga Anual de Pádel

Durante el fin de semana se disputó una nueva fecha de la Liga Anual ACOP 2026, correspondiente a las categorías impares, con un total de 58 parejas inscriptas.

La competencia reunió a jugadores y jugadoras en las categorías Damas 5ª, Caballeros 5ª, Damas 7ª y Caballeros 7ª, que a lo largo del fin de semana buscaron avanzar hasta las instancias decisivas y quedarse con el título.

En Damas 5ª, la dupla integrada por María Clara Piazza y Aldana Moretti se consagró campeona tras superar en la final a Verónica Mas y Estefanía Piecente por 6/2 y 6/2. Clara Piazza fue elegida como MVP de la definición.

Por su parte, en Caballeros 5ª, el título quedó en manos de Facundo Viale y Marcos Rodríguez, quienes derrotaron en una final de tres sets a Franco González y Facundo José Moretti por 6/2, 3/6 y 6/3. Marcos Rodríguez fue distinguido como MVP de la final.

En Damas 7ª, Guadalupe Vales y Lucrecia Rodríguez se quedaron con el campeonato luego de imponerse ante Luciana Camplone y Antonella Caballero Petronio por 6/1 y 6/3. La distinción de MVP fue para Guadalupe Vales.

Finalmente, en Caballeros 7ª, Valentín Lucini y Axel Etchegaray fueron los campeones al vencer en la definición a Nicolás Agustín Vera y Benjamín San Julián por 7/5 y 6/4. Axel Etchegaray fue elegido MVP de la final.

De esta manera, la Liga Anual ACOP 2026 volvió a completar un fin de semana de intensa actividad, con mas de 100 jugadores y cuatro definiciones que coronaron a los campeones de las categorías impares