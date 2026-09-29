Se realizó la primera cosecha de bulbos de azafrán en Olavarría

En enormes bateas de cemento, apenas pasando el límite de la Ciudad con el campo y no tan lejos del Regimiento ni del arroyo Tapalqué se concretó este martes la primera cosecha de bulbos de azafrán en Olavarría.

El emprendimiento tiene como referentes a los titulares de Agronomía Olavarría y forma parte de una red de productores en la Argentina y en países limítrofes de la firma cordobesa Azafrán Mediterráneo.

Se trata del primer paso para llegar a ese polvito bautizado “oro rojo”, la especia más cara del mundo, que en el mercado internacional puede llegar a cotizarse entre los 3.000 y los 10.000 dólares el kilogramo.

Federico Paak es el titular de la firma que tiene su casa central en la localidad mediterránea de Alta Vista y, como es su costumbre, viajó a Olavarría para estar presente en este trabajo con una veintena de trabajadores de la provincia de Santiago del Estero. “Cuando podamos ponerlos al tanto del oficio la idea es que esta tarea la realice gente de Olavarría” anunció.

“Este es un emprendimiento que empezó hace 20 años y hoy estamos cosechando por primera vez en Olavarría. La idea es transformar de a poco a la Argentina en un polo productivo de azafrán” comentó Paak.

La parte inicial de este ciclo se lleva a cabo en un vivero reproductor de bulbos, que en la siguiente etapa se convertirán en flores. Sin bulbos no hay posibilidad de que haya flores y sin flores de que haya azafrán. “El primer paso es juntar la masa crítica de bulbos que se necesita para tener buena floración” explicó.

En el emprendimiento de Olavarría se esperan cosechar 200 mil bulbos. “Eso es un montón, se han sembrado muchísimos este año como para empezar. Lo que nosotros tenemos es que prácticamente sembramos 10 a 1: en el espacio en el que entran en el suelo 300 mil bulbos nosotros ponemos la décima parte, porque éste es un cultivo súper intensivo, el lugar parece chico pero en cantidad de cultivo es gigante” destacó Paak.

Una vez cosechados todos los bulbos en Olavarría y en las otras localidades la etapa siguiente es estabilizar la humedad y la temperatura de las plantas, cuando se cumple con este requisito se limpian, se desinfectan, se clasifican y se almacenan para el año que viene. “Ahí empieza el proceso de venta de una parte y lo otro es lo que dejamos para hacer semillas” marcó.

“Para que se entienda mejor el proceso, una gran parte de todo el proceso es hacer el aborto de floración en pos de que la plata dé más bulbos. Se trata de una planta que es un híbrido natural, significa que no tiene polinización y lo que hacemos nosotros es un mecanismo en frío por el cual incentivamos que la planta brote en cámaras, que no dé la flor y ello deriva en una mayor cantidad de bulbos” relató el titular.

Para Paak “Azafrán Mediterráneo es un gran hijo, estamos metidos toda la familia en esto” y se refirió al mercado que tiene esta especie, tanto fronteras para adentro como para afuera de la Argentina.

“El azafrán es la especia más cara en la historia de la humanidad -recalcó-, también es cierto que es la especia menos vendida. Siempre le preguntamos a la gente cuánta pimienta consumió en un año y cuánto azafrán. Lo que hacemos nosotros es darle valor agregado al azafrán, entonces nuestro producto se vende, hoy estamos entrando en Estados Unidos y los mercados se van abriendo”.

Esto último, dijo, significa sumarle azafrán al dulce de leche, al gin, caramelos, perfumes, entre otros. “Así generamos líneas de consumo y de comercialización que tienen un gran impacto en el precio, pero no tienen competencia, porque no hay otras empresas que hagan lo mismo” planteó.

Una de las caras locales de este emprendimiento es Marcos Albano. “Estamos felices, porque es una posibilidad para Olavarría y para la zona. Esperamos mucho tiempo este día, que para nosotros es muy especial y gracias a Dios nos ayudó el clima” expresó. Acotó esto último luego de la amenaza de lluvia de las últimas horas, que impactó en el estado del camino de acceso al predio, no tanto como para tornarlo intransitable.

Marcos recordó todo el proceso, que se reanudará el año próximo: la siembra se puso en marcha el 12 de abril, este martes 29 de septiembre se concretó la cosecha, y la próxima siembra será en abril de 2027.