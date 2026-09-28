La octava fecha del torneo local ya está en marcha

La octava fecha del Torneo “Juan Domingo Marinangeli” de Primera División comenzó el domingo con dos encuentros y tuvo continuidad este lunes, con la victoria de Sierra Chica sobre El Fortín.

En el primer turno del domingo, Colonias y Cerros y Atlético Hinojo protagonizaron un entretenido empate 2 a 2. Lucas Nucci y Rafael Valeiras marcaron para el conjunto local, mientras que Ramiro Di Lorenzo y Pedro Azzato convirtieron para la visita.

Posteriormente, Espigas consiguió un importante triunfo al superar por 1 a 0 a Embajadores. Nelson Mancuello fue el autor del único gol del partido.

La actividad continuó este lunes, donde Sierra Chica se hizo fuerte como local y venció 2 a 0 a El Fortín. Leandro Tolosa y David Navarro fueron los encargados de marcar los tantos para el conjunto de la localidad.



Previo al encuentro el plantel de Sierra rindió un homenaje a Santi, el joven de 20 años que falleció trágicamente este domingo tras impactar con una columna cuando perdió el control de su moto, fue con una bandera que decía “Siempre presente Santi”

La fecha tendrá continuidad este martes con dos partidos. Desde las 14, Municipales recibirá a Estudiantes, mientras que a partir de las 20 Ferro Carril Sud será local ante San Martín.

El cierre de la octava jornada será el miércoles, cuando desde las 17 Loma Negra reciba a Racing A. Club.

