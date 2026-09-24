Ferro no pudo con Embajadores y comparte la punta con Racing

Embajadores y Ferro empataron este miércoles 0-0 en el cierre de la séptima fecha del torneo de Primera División “Juan Domingo Marinangeli”, en un encuentro disputado en el estadio Clemente “Teté” Di Carlo.

El Carbonero llegó a esta jornada con la posibilidad de mantenerse en lo más alto de la tabla, pero la igualdad le significó dejar dos puntos en el camino en la pelea por el liderazgo qué ahora comparte con Racing.

Con este resultado quedó completada la séptima fecha de la competencia que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría, que continúa teniendo una disputa pareja en los primeros puestos.

La jornada había comenzado el martes con cuatro partidos. Racing goleó 4-0 a Municipales y pasó a ocupar provisoriamente el primer lugar, mientras que El Fortín derrotó 1-0 a Espigas. Además, Sierra Chica venció 2-1 a Estudiantes y San Martín superó 2-0 a Colonias y Cerros.

Posiciones: Ferro y Racing tienen 17 puntos; Loma Negra 16; Municipales 15; El Fortín 13; Embajadores 8; Estudiantes y Sierra Chica 7; San Martín 6; Espigas y Colonias y Cerros 5; Atlético Hinojo 0.

(*) Loma Negra y San Martín tienen un partido pendiente