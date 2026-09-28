Estudiantes se consagró campeón en Primera femenina

La Primera División Femenina de Estudiantes tuvo otro fin de semana de celebración y se quedó con el campeonato del Torneo Anual de la Asociación Olavarriense de Vóley (AOV).

La jornada decisiva se llevó a cabo este domingo en el gimnasio del Parque Carlos Guerrero, donde el equipo albinegro afrontó las instancias finales del certamen y terminó levantando el trofeo frente a su público.

Pasado el mediodía, Estudiantes se midió con Pueblo Nuevo por las semifinales. Las dirigidas por el conjunto local lograron imponerse por 2-0 y consiguieron el pasaje al encuentro decisivo.

En la final llegó el clásico frente a Racing. Nuevamente ante su gente, las albinegras mostraron su buen momento y volvieron a quedarse con una victoria por 2-0 para asegurarse la consagración en el Torneo Anual de la AOV.

De esta manera, Estudiantes cerró una jornada perfecta, con dos triunfos sin ceder sets y un nuevo título para su vóley femenino.

La consagración se suma a una temporada de protagonismo para la Primera División, que semanas atrás también fue parte de las definiciones de la LI.CE.BO, donde compitió junto a los principales equipos de la Provincia de Buenos Aires y obtuvo la clasificación al Provincial.