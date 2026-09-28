Gabriela Exilart y Julia Rosemberg en la primera jornada de la Feria del Libro

Los próximos fines de semana se desarrollarán la trigésima edición de la Feria del Libro y el quinto Festival del Libro en el Centro Cultural Municipal “San José”, donde se conjugarán la literatura, el arte, la difusión de la cultura y propuestas recreativas para disfrutar en familia o con amigos.

Con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo del 2 al 4 y del 8 al 11 de octubre en las distintas salas del espacio cultural ubicado en Riobamba 2949. Presentación de escritores, guionistas, espacios para librerías, editoriales, bibliotecas, charlas, talleres, stands de cómics, propuestas recreativas y mucho más serán parte del evento que es organizado desde el Municipio, a través de la Subsecretaría de Cultura, con la colaboración y participación activa de distintas áreas de la comuna.

Ya está confirmado el cronograma de presentación de artistas nacionales, que arribarán a Olavarría especialmente para la ocasión.

En primer término, lo hará Gabriela Exilart, escritora, abogada y profesora marplatense que el sábado 3 de octubre, a partir de las 19 horas, llevará adelante la presentación titulada “Dos Historias un mismo territorio”, en la que presentará su obra más reciente, “Tierra Herida”, pero también “El secreto de Azucena”, editada en 2025.

El sábado 3 desde las 20 horas será el turno de Julia Rosemberg quien presentará “Eva y las mujeres, una historia de irreverencia”. Rosemberg es historiadora y docente de la Universidad de Buenos Aires, trabajó además en el Archivo Histórico de RTA (Radio y Televisión Argentina), en diversas producciones históricas del Canal Encuentro y en la radio FutuRock.

El viernes 9 de octubre se presentará en el Centro Cultural Municipal “San José” Pablo Ramos, el escritor, novelista y músico que propondrá una charla titulada “Moverse hacia la ternura”, que iniciará a partir de las 20 horas.

El sábado 10 de octubre el cronograma de presentaciones de artistas nacionales seguirá con Laura Miranda, quien realizará un recorrido por sus obras, entre ellas “Laberinto del alma”, a partir de las 19 horas.

Esa misma jornada, pero desde las 20, César González presentará “Elogio del resentimiento”. Escritor, poeta, ensayista y director de cine brindará una charla en la que recorrerá su obra, pero también la historia de su vida.

El domingo 11, como última fecha de la Feria y Festival del Libro, se contará con tres propuestas especiales. En primer turno lo hará Alejandra Kamiya, desde las 19 horas, con “Escribir desde el cuerpo”. A las 20, se presentará Dolores Reyes con “La Literatura que nos salva” y el cierre, desde las 21 horas, será con la participación del actor y guionista Ariel Staltari.



El protagonista de reconocidas producciones tales como “El Eternauta”, “Okupas” y “Un Gallo por Esculapio” encabezará la charla titulada “El arte de volver a empezar”, en la que hablará acerca de la adaptabilidad, resiliencia e identidad profesional en tiempos de cambio.

Se informará el calendario de presentaciones de artistas locales como así también las propuestas que se brindarán en los distintos espacios que se dispondrán en el Centro Cultural Municipal “San José”.