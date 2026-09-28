Colonia San Miguel celebra su 145° Aniversario con la Fiesta de la Kerb

Colonia San Miguel vive un nuevo aniversario. En el marco de los 145 años de su fundación, ya comenzaron las actividades por la Fiesta de la Kerb 2026, la celebración más esperada por la comunidad, que mantiene viva la identidad y la tradición de los alemanes del Volga.

La programación, organizada por las instituciones de Colonia San Miguel junto al Municipio de Olavarría, incluye misas, actos protocolares, muestras en el Museo, espectáculos y propuestas para toda la familia, con epicentro en el domingo 4 de octubre, día de la gran fiesta central en la avenida central (San Miguel Arcángel).

Las actividades iniciaron el pasado sábado 26 con la misa de confirmaciones y continuaron el domingo 27 con el festejo del cumpleaños de la Biblioteca Popular y la presentación del grupo de canto “Entre las Sierras”.

Esta semana, el cronograma continuará de la siguiente manera, el día martes 29 con el festejo patronal de San Miguel Arcángel, con responso en el cementerio a las 17:30 horas y posterior procesión con la imagen del Santo y Santa Misa a las 18:00 hs. Al finalizar se realizará una merienda. En tanto que el miércoles 30 se realizará la celebración del 136º Aniversario de la Escuela N° 5 “Independencia Argentina”.

Mientras que el sábado 3 de octubre se llevará a cabo el acto protocolar por el 145° Aniversario, desde las 14:00 horas se realizará el desfile de instituciones y vecinos desde la Escuela N° 5 hasta la rotonda, con banderas argentina y alemana, entonación del Himno Nacional Argentino interpretado por Omar Martell con su acordeón, palabras alusivas y corte simbólico de la torta aniversario.

Luego, desde las 15:30 horas en el Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller” se realizará la apertura de la muestra “Lo que se cocina en casa” y de la sala “Experiencia Brillante” pensada para las infancias., para explorar los colores y los efectos de la luz. En la Sociedad de Fomento “Los Amigos” habrá presentaciones de Aerobox, Danzas Árabes, Zumba, Folclore y del Ballet Municipal Wir Bringen Freude. Cierre con baile familiar con Pablo Pinochi a las 19:00 hs.

Domingo 4 de octubre – Fiesta de la Kerb

Desde las 8 horas se ubicarán emprendedores y artesanos sobre la Avenida San Miguel Arcángel. A partir del mediodía comenzará la venta de comidas típicas, artesanías y puestos gastronómicos.

Cronograma principal

– 13:30 horas: Concentración de banderas.

– 14:00 horas: Desfile de instituciones y banderas/estandartes, Himno Nacional interpretado por Omar Martell y palabras de bienvenida.

– 15:15 horas: Ballet Vesná de Azul (danza alemana) y Taller Municipal de Danzas Alemanas Wir Bringen Freude.

– 15:30 horas: Actuación del Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir Bringen Freude”, dirigido por las profesoras Yesica Smith y Micaela Baier.

– 15:50 horas: Segunda actuación de Ballet Vesná de la ciudad de Azul con danzas ucranianas.

– De 16 a 18 horas: Exposición de Muestra “Lo que se cocina en casa” y de la sala “Experiencia Brillante” pensada para las infancias. para explorar los colores y los efectos de la luz.

– 16:15: Segunda presentación del Ballet Wir Bringen Freude.

– 17:30 hs: Tradicional corte de la Torta Rusa Gigante.

– 18:30 hs: Show del Spitcher a cargo de Cervecería Kábala.

– 19:00 hs: Gran baile familiar con L Etchemendy como cierre de los festejos.

La fiesta de la Kerb es un evento que año a año convoca a toda la región y pone en valor la historia, el trabajo comunitario y el orgullo de ser parte de Colonia San Miguel.